Καντίροφ: Οργή για τους Ρώσους που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Έξαλλος ο ισχυρός άνδρας της Τσετσενίας. Χαρακτήρισε δειλούς τους Ρώσους που δεν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία.



Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ισχυρός άνδρας της Τσετσενίας, επαρχίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καταφέρθηκε εναντίον των ρώσων στρατευσίμων που δεν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, καθώς δεν είναι «τίποτε άλλο παρά δειλοί» κατ’ αυτόν.

Οι λόγοι που προβάλουν για να μην πολεμήσουν, ότι εναντιώνονται στον πόλεμο ή στη ρωσική πολιτική ηγεσία, δεν είναι παρά δικαιολογίες, έκρινε ο κ. Καντίροφ.

«Ξέρεις, δεν είσαι τίποτα άλλο παρά δειλός, προδότης, ανθρώπινο ον δεύτερης κατηγορίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο σε κάθε αντιρρησία συνείδησης.

Την Τετάρτη, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε μερική επιστράτευση. Η αναγγελία αυτή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ώθησε πολλούς Ρώσους σε στρατεύσιμη ηλικία να σπεύσουν στα αεροδρόμια και χερσαίες συνοριακές διαβάσεις.

Συνολικά, αναμένεται να λάβουν φύλλα πορείας 300.000 έφεδροι.

Ο κ. Καντίροφ διευκρίνισε μόλις την Πέμπτη ότι στην Τσετσενία δεν θα γίνει επιστράτευση. Ωστόσο, αρκετές μονάδες τσετσένων εθελοντών ήδη πήγαν στα μέτωπα, πρόσθεσε.

