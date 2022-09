Παράξενα

Ηράκλειο: Ποντίκια “τρύπωσαν” σε αεροπλάνο και έσπειραν τον πανικό!

Απρόσκλητοι "ταξιδιώτες" αναστάτωσαν πλήρωμα καμπίνας και επιβάτες. Υπήρξε ανησυχία ακόμα και για την ασφάλεια της πτήσης.

Απρόσκλητοι επισκέπτες αναστάτωσαν πλήρωμα καμπίνας και επιβάτες σε πτήση από το εξωτερικό που προσγειώθηκε στο «Νίκος Καζαντζάκης», ενώ υπήρξε ανησυχία ακόμα και για την ασφάλεια της πτήσης! Ο πανικός και ο φόβος που προκλήθηκε δεν οφειλόταν σε επιβάτες που δεν συμμορφωθήκαν στις υποδείξεις αεροσυνοδών, όπως έχουμε κατά καιρούς συνηθίσει να συμβαίνει, αλλά εξαιτίας ποντικών που τρύπωσαν μέσα στο αεροπλάνο!

Το απίστευτο περιστατικό, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες κινητοποίησε πριν από λίγες ημέρες την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο «Νίκος Καζαντζάκης», όπου ήταν και ο τελικός προορισμός του αεροσκάφους.

Στις αρχές της εβδομάδας υπάλληλοι του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος σε αεροπλάνο, το οποίο ξεκίνησε από το Άμστερνταμ με προορισμό το Ηράκλειο και το οποίο ήταν γεμάτο από κόσμο.

Κάποια στιγμή – οι πληροφορίες αναφέρουν την ώρα που σερβίρονταν τα ποτά και ένα ελαφρύ σνακ- οι αεροσυνοδοί χρειάστηκε να μεταφέρουν τα τρόλεϊ για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Εκείνη τη στιγμή δύο μεγάλοι ποντικοί αποκαλύφθηκαν και όπως ήταν αναμενόμενο σήμανε συναγερμός… Τα τρωκτικά ήταν κρυμμένα κάτω από τα ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα και μόλις αυτά μετακινήθηκαν βγήκαν από την… κρυψώνα τους. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι κάποιοι επιβάτες αντιλήφθηκαν τί συνέβη, ενώ οι αεροσυνοδοί προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τους ποντικούς ώστε να μην σουλατσάρουν μέσα στο αεροσκάφος!

Τα ποντίκια όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης τελικώς ακινητοποιήθηκαν και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αυτό που ανησύχησε το πλήρωμα, τους κυβερνήτες αλλά και την αεροπορική εταιρία ήταν οι ποντικοί μην έχουν προκαλέσει κάποια σημαντική βλάβη, όπως για παράδειγμα να έχουν κόψει κάποιο καλώδιο, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα ακόμα και στην ασφάλεια της πτήσης. Για το λόγο αυτό μόλις έγινε η προσγείωση και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν η εταιρία στην οποία ανήκει το αεροπλάνο ήταν σε συνεχή επικοινωνία με μηχανικούς της ΥΠΑ. Για αρκετές ώρες χρειάστηκε να ελεγχθούν τα πάντα μέχρις ότου δοθεί το «πράσινο φως» και το αεροπλάνο αναχωρήσει και πάλι για την Ολλανδία.

Στελέχη της ΥΠΑ που ρωτήθηκαν σχετικώς επιβεβαίωσαν την παρουσία των ποντικών μέσα στο αεροσκάφος από την Ολλανδία και τόνισαν ότι δεν θυμούνται να έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν στο «Νίκος Καζαντζάκης». Το ερώτημα βέβαια είναι πώς τα ποντίκια τρύπωσαν στο αεροσκάφος και ταξίδεψαν από την Ολλανδία στην Ελλάδα.

πηγή: creta24.gr

