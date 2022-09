Κοινωνία

Σούζαν Ίτον: Ξανά στο εδώλιο ο δράστης

Το φρικτό έγκλημα, το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή της διακεκριμένης επιστήμονος του Ινστιτούτου Max Plank της Γερμανίας, είχε απασχολήσει - εκτός από τα κρητικά κι εν γένει τα εγχώρια ΜΜΕ - τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και σε διεθνές επίπεδο.

Μνήμες από το αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα την 60χρονη Σουζάν Ίτον, η οποία είχε βιαστεί και δολοφονηθεί, τον Ιούλιο του 2019, στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, αναμένεται να «ξυπνήσουν» σε λίγες ημέρες στις δικαστικές αίθουσες. Σχεδόν δύο χρόνια μετά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο είχε επιβάλει στον 30χρονο δράστη ποινή ισόβιας κάθειρξης συν κάθειρξη 13 ετών, η υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και είχε απασχολήσει - και - τα διεθνή ΜΜΕ αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

Όπως είχε αποκαλύψει τον προηγούμενο Μάιο δημοσίευμα της «Ν.Κ.», η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης (Χανιά) την ερχόμενη Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, ο καταδικασθείς Χανιώτης, πατέρας δύο μικρών παιδιών, αναμένεται να καθίσει στο εδώλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2020 ο 30χρονος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για βιασμό από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου, το οποίο του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν κάθειρξη 13 ετών. Ο 30χρονος εκτίνει την ποινή του στις φυλακές των Γρεβενών, όπου (όπως και στις φυλακές της Τρίπολης) κρατούνται κατηγορούμενοι ή καταδικασθέντες για εγκλήματα σεξουαλικής φύσης.

Εξάλλου, η υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και δολοφονίας της 60χρονης Αμερικανίδας είχε διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο (μαζί και με την υπόθεση της 21χρονης Ελένης Τοπαλούδη, στη Ρόδο, η οποία είχε σημειωθεί λίγους μήνες νωρίτερα) στην ανάδειξη και καθιέρωση του όρου “γυναικοκτονία” στη χώρα μας.

Η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης σε πρώτο βαθμό έγινε τον Οκτώβριο του 2020, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου. Πλήθος δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων, από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, είχαν βρεθεί τότε στην Κρήτη, προκειμένου να καλύψουν τη δίκη. Το δικαστήριο, μετά από μια πολύωρη διαδικασία η οποία διήρκεσε περίπου δέκα ώρες, είχε κηρύξει ένοχο τον νεαρό Κρητικό τόσο για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όσο και για αυτό του βιασμού.

Παρά το ότι στην απολογία του ο 30χρονος υποστήριξε πως δεν προέβη σε σεξουαλικές πράξεις με την αείμνηστη Ίτον, το δικαστήριο δεν πείστηκε και του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία και ποινή κάθειρξης 13 ετών για τον βιασμό. Η Έδρα δέχτηκε ότι ο 30χρονος βίασε τρεις φορές τη γυναίκα, η οποία, κατά την κρίση του δικαστηρίου, βρισκόταν εν ζωή όταν ο καταδικασθείς την πέταξε στο καταφύγιο.

Εξαιρουμένου του διαστήματος κατά το οποίο απολογήθηκε, ο 30χρονος παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης ακίνητος, ατάραχος κι ανέκφραστος. Ό,τι κι αν ακουγόταν σε βάρος του, ο νεαρός παρέμενε στη θέση του σαν “άγαλμα”, χωρίς καν να στρέψει το κεφάλι αριστερά ή δεξιά. Ο 30χρονος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο της ΕΛ.ΑΣ., ενώ εντύπωση είχε προκαλέσει το “αλά Σαολίν” κούρεμά του, αφού είχε εμφανιστεί στη δίκη με ξυρισμένο το κεφάλι του εκτός το πίσω μέρος της κεφαλής, ενώ είχε σχηματίσει πλεξούδες στο μούσι του.

Τι είχε υποστηρίξει ο 30χρονος - «Βρέθηκα στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή»

«Ήταν μια συνηθισμένη ημέρα. Εκείνο τον καιρό είχαμε πανηγύρι. Το πρωί είχα πάει στον Ταυρωνίτη να μαζέψω ξύλα για τις κατασκευές που ήθελα να κάνω για το πανηγύρι. Το μεσημέρι έφυγα κι είπα να πάω μια βόλτα με το αμάξι. Έκανα τη συνηθισμένη διαδρομή που μου αρέσει να κάνω», είχε αναφέρει ο 30χρονος, στο ξεκίνημα της απολογίας του, τον Οκτώβριο του 2020.

Όπως υποστήριξε τότε ο κατηγορούμενος, κινείτο με το αυτοκίνητό του με μικρή ταχύτητα όταν είδε την Ίτον να κάνει τζόκινγκ. «Δεν πρόλαβα κι έπεσα πάνω της. Την ακούμπησα μια φορά στο πόδι και αυτή βρέθηκε κάτω από το αμάξι. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω... Ήθελα να την απεγκλωβίσω κι έκανα το αμάξι πίσω. Όταν την είδα, στην κατάσταση που βρισκόταν, θεώρησα ότι δεν μπορεί να ζήσει», είχε πει τότε ο κατηγορούμενος, κάνοντας τους πάντες μέσα στη δικαστική αίθουσα να ανατριχιάσουν.

«Σκέφτηκα να ελέγξω το θέμα. Ήταν βαριά τραυματισμένη. Δεν κρατούσα μαζί μου το κινητό, γιατί το είχα αφήσει στο σπίτι να φορτίσει. Αν κρατούσα το κινητό, θα μπορούσα να είχα καλέσει την Αστυνομία ή τους γονείς μου», ανέφερε ο 30χρονος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε: «Είχα θολώσει. Δεν μπορούσα να σκεφτώ σωστά. Την έβλεπα (σ.σ. την Ίτον) σαν ετοιμοθάνατη. Δεν μπορούσα να βλέπω αυτήν την εικόνα. Δεν ήθελα να την εγκαταλείψω. Ήξερα ότι θα πιαστώ (σ.σ. ότι θα συλληφθεί). Ήθελα τις λίγες μέρες που θα είχα μέχρι να με πιάσουν να τις περάσω με την οικογένειά μου. Πίστευα ότι δε θα με πιάσουν την ίδια μέρα, αλλά μετά από δυο-τρεις μέρες. Δεν ήξερα ότι θα πάρει τόσες μέρες.

Δεν ήθελα να τη βάλω στο κάθισμα του συνοδηγού, ούτε στο πίσω κάθισμα, για να μη γεμίσει το αυτοκίνητο με αίμα, γιατί δε μου άρεσε σαν εικόνα. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να σκεφτώ τις συνέπειες. Την έβαλα στο πορτμπαγκάζ. Την άκουγα που έκανε ένα θόρυβο σαν μουγκρητό. Δεν καταλάβαινα να λέει λέξεις».

Κατόπιν, ο 30χρονος αναφέρθηκε στο τι συνέβη όταν έφτασε στο παλιό καταφύγιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. «Έβαλα το αμάξι όσο πιο κοντά στην τρύπα του αεραγωγού. Εκείνη την ώρα, πριν τη ρίξω, είδα τον σφυγμό της κι είδα ότι είχε αρχίσει να παγώνει. Εκεί κατάλαβα ότι είχε πεθάνει. Ήταν λάθος μου, αλλά σκέφτηκα τότε να την πετάξω».

Ο νεαρός Χανιώτης, ο οποίος υποστήριξε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι δε βίασε την Ίτον, είπε ότι είχε ομολογήσει ότι τη βίασε στους αστυνομικούς μετά από «συγκεκριμένη ψυχολογική πίεση που μου προκάλεσαν. Αναγκάστηκα να πω κάποια πράγματα που δεν ισχύουν για να αποφύγω κάποιες καταστάσεις. Υπάρχουν κάποια άτομα που τους συμφέρει να μη μαθευτεί η αλήθεια. Δεν ήρθα ποτέ σε σεξουαλική επαφή».

Όπως πρόσθεσε τότε ο καταδικασθείς, αφού πέταξε την 60χρονη γυναίκα στο καταφύγιο, παρέμεινε για περίπου 20 λεπτά στο αυτοκίνητό του για να συνειδητοποιήσει το τι είχε συμβεί. «Ήταν λάθος που δεν έπρεπε να γίνει. Έτσι το βλέπω εγώ. Βρέθηκα στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Εγώ το θεωρώ σαν ατύχημα αυτό που έγινε στην αρχή. Δεν το βλέπω σαν προμελετημένο έγκλημα. Τη χτύπησα μία φορά. Δεν τη χτύπησα επίτηδες. Δε λέω ότι φταίει αυτή. Δεν ήταν στη μέση του δρόμου, αλλά όχι και στην άκρη», συμπλήρωσε ο κατηγορούμενος. «Ήθελα να ζητήσω συγνώμη, αλλά δε δόθηκε η ευκαιρία όσο ήμουν στη φυλακή. Τη ζητάω από εδώ τη συγνώμη. Ό,τι έγινε δεν έγινε εκ προμελέτης. Εγώ το βλέπω σαν ατύχημα», είχε αναφέρει τότε ο δράστης.

