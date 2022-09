Πολιτική

Ακάρ: Η Τουρκία έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα - Το κολύμπι θα φανεί χρήσιμο στους Έλληνες

Στην εμπρηστική ρητορική επιμένει η Άγκυρα. Νέες απειλές κατά της Ελλάδας από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας.



Στην εμπρηστική ρητορική επιμένει η Άγκυρα, με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ να παίρνει τη σκυτάλη, εκτοξεύοντας απειλές σε βάρος της Ελλάδας.

Λίγες μόλις ώρες μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το μήνυμα που έστειλε στους Τούρκους πολίτες, ο Χουλουσί Ακάρ έκανε λόγο για «δικαίωμα αυτοάμυνας», αμφισβητώντας εκ νέου την κυριαρχία ελληνικών νησιών.

Μιλώντας στην εφημερίδα Hurriyet και ερωτηθείς για την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Καστελλόριζο, ο Χουλουσί Ακάρ ανέφερε ότι «βλέποντας την προκλητική τους στάση τον τελευταίο καιρό, σκεφτήκαμε ότι ξέχασαν να κολυμπήσουν. Αν πάνε με αυτή τη νοοτροπία, το να ξέρουν να κολυμπούν, θα τους φανεί χρήσιμο».

Κατηγόρησε επίσης την Ελλάδα ότι «στρατιωτικοποιεί νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς κατά παράβαση των συνθηκών». «Αυτή η κατάσταση μας δίνει το δικαίωμα της αυτοάμυνας και κάνει αμφισβητούμενη την κυριαρχία των νησιών. Όταν το λέμε αυτό, κάνουν φασαρία ότι απειλούμε την κυριαρχία τους» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Παρά τις καλοπροαίρετες προσπάθειές μας, ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί συνεχίζουν με προκλητικές ενέργειες και ρητορική. Καταφεύγουν σε διάφορα μέσα για να δυσφημήσουν την Τουρκία. Αυτοί γίνονται γελοίοι με αβάσιμες συκοφαντίες που δεν εξηγούνται με λογική και δίκαιο» είπε επιπλέον και πρόσθεσε: «Ενώ τους καλούμε επίμονα στη συνάντηση για τη λύση των προβλημάτων, αυτοί επίμονα αποφεύγουν τον διάλογο. Και συμπεριφέρονται έτσι, και λένε ψέματα ότι η Τουρκία είναι η πλευρά που αποφεύγει τον διάλογο. Διαμαρτύρονται συνεχώς για την Τουρκία σε τρίτα μέρη όπως το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ για προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε μεταξύ μας. Προσπαθούν να μετατρέψουν τα διμερή μας προβλήματα σε πρόβλημα Τουρκίας – ΝΑΤΟ, Τουρκίας – Ε.Ε. ή Τουρκίας-ΗΠΑ».

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, σύμφωνα με το kathimerini.gr, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «προσπαθεί να παραπλανήσει τη διεθνή κοινή γνώμη με μη ρεαλιστικούς ισχυρισμούς για την Τουρκία σε κάθε σχετικό και άσχετο περιβάλλον. Κάνοντας αυτό, επιδεικνύει μια ανήθικη και αντιδιπλωματική στάση». Ανέφερε, δε, ότι «αυτοί που θέλουν 40 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα δικαιοδοσίας για το Καστελλόριζο, οι ίδιοι κάνουν μια μάταιη προσπάθεια να οπλιστούν με μια ψευδή αντίληψη της απειλής. Είναι αυτοί που έχουν κάνει περισσότερες από χίλιες παραβιάσεις και παρενοχλήσεις από την 1η Ιανουαρίου. Το κάνουν αυτό και μετά μας χαρακτηρίζουν επεκτατικούς και επιθετικούς. Έλεος. Ή δεν έχουν καθρέφτη στο σπίτι τους ή φοβούνται να κοιτάξουν σε αυτόν. Αν κοιτάξουν, θα δουν τα αληθινά τους πρόσωπα, ίσως και να ντραπούν».

Ο Χουλουσί Ακάρ επέμεινε ότι «η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή. Η Τουρκία είναι ένας ισχυρός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός σύμμαχος. Στόχος μας είναι το Αιγαίο να είναι μια θάλασσα ειρήνης και φιλίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα και τη δίκαιη κατανομή κάθε πλούτου. Ωστόσο, έχουμε δώσει την απαραίτητη απάντηση σε κάθε είδους άδικες και παράνομες απόπειρες στο πεδίο και στο τραπέζι και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Να το ξέρουν αυτό».

«Δεν πρέπει να λησμονείται πόσο σοβαρές ήταν οι συνέπειες της περιπέτειας που ξεκίνησε βασιζόμενη σε άλλους πριν από έναν αιώνα, ότι αυτή η απόπειρα εισβολής δεν έγινε καν αποδεκτή από τον ελληνικό λαό και ότι ακόμη τρεις πρωθυπουργοί, δύο υπουργοί και ο αρχιστράτηγος τους που ήταν υπεύθυνοι για αυτήν την απόπειρα εισβολής καταδικάστηκαν σε θάνατο. Πρέπει να μάθει (κανείς) από την ιστορία. Πρέπει να κρατήσει (κανείς) το χέρι φιλίας που με υπομονή προσφέρουμε» συνέχισε.

Το ζήτημα των F-16



Αναφερόμενος στο ζήτημα των F-16 που επιθυμεί να προμηθευτεί η Άγκυρα, είπε ότι «η πώληση υπό όρους δεν μπορεί να γίνει δεκτή». «Οι προσθήκες που εξαρτούν την πώληση των F-16 είναι απαράδεκτες. Δεν πρέπει να υπάρχουν όροι που θα μας δέσουν τα χέρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν θεσμική στάση» τόνισε.

«Η κρίση Ουκρανία έδειξε για άλλη μια φορά ότι μια ισχυρή Τουρκία είναι απαραίτητη για την Ευρώπη, για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια και για το ΝΑΤΟ. Τυφλά μάτια το έχουν δει και κωφά αυτιά το έχουν ακούσει αυτό» συνέχισε και κατέληξε: «Προτεραιότητά μας είναι η προμήθεια και ο εκσυγχρονισμός των αεροσκαφών F-16 που έχουμε στο απόθεμά μας και που χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά. Τα σχέδιά μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά φυσικά έχουμε και εναλλακτικές λύσεις».



Anadolu για Μητσοτάκη



Στο μεταξύ, το τουρκικό πρακτορείο Anadolu αναφέρεται στην ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα τουρκικά για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Birlesmis Milletler’den bu mesajla yaln?z Turk liderlerine degil, Turk halk?na da yonelerek sunu soylemek isterim: Yunanistan Turkiye’yi tehdit etmiyor. Biz dusman degiliz. Biz komsuyuz ve aram?zdaki dostluk iliskilerine cok onem veririz. #UNGA pic.twitter.com/bEcZcJiHnt — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 23, 2022

«Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε και κοινοποίησε ότι “η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία. Δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε γείτονες και δίνουμε μεγάλη σημασία στις φιλικές σχέσεις μεταξύ μας”» σημειώνει το Anadolu, αναφερόμενο στην ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Καλίν: Ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Πράγα

Πάντως μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του Ακάρ, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Πράγα. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Καλίν υποστήριξε ότι από τα βήματα της ελληνικής πλευράς θα εξαρτηθεί αν θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Μάλιστα με τις δηλώσεις του στο τουρκικό κανάλι NTV, o Ιμπραχίμ Καλίν, χαμηλώνοντας τους τόνους είπε πως όταν γίνεται ένα βήμα, ο Τούρκος Πρόεδρος κάνει δύο. Ωστόσο δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμιά προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών στην στις 6-7 Οκτωβρίου στην Πράγα.

