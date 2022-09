Κοινωνία

Φωτιά στον Μαραθώνα: Ρίψεις νερού και από αέρος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Αγναντερό του δήμου Μαραθώνα και καίει δασική έκταση, ωστόσο σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η πυρκαγιά οριοθετήθηκε άμεσα.

Στην περιοχή που εκδήλωθηκε η φωτιά δεν υπάρχουν κατοικίες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 44 πυροσβεστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχηματα ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα ελικόπτερο.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυροσβέστες.

