Ιράν: Αστυνομικός πυροβολεί εν ψυχρώ παιδί επειδή κοιτούσε από το παράθυρό του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αδιανόητο περιστατικό με το αγόρι στο Ιράν, δημοσιοποίησε ο Jyot Jeet από την Ινδία και αναμεταδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιωθεί.



Ένα μικρό αγόρι απλώς κοιτούσε από το παράθυρο του στο Ιράν, όταν αστυνομικός που βρισκόταν στον δρόμο, πυροβόλησε προς το μέρος του. Η αστυνομική βία φαίνεται να ξεπερνά κάθε όριο στην χώρα, με αθώους πολίτες να δέχονται εν ψυχρώ πυροβολισμούς.

Το αδιανόητο περιστατικό με το αγόρι στο Ιράν, δημοσιοποίησε ο Jyot Jeet από την Ινδία και αναμεταδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Σε αυτό, διακρίνεται ένα μικρό παιδί στο παράθυρο του σπιτιού του και να κοιτάζει έξω από αυτό, όπου περπατάνε δεκάδες ένοπλοι αστυνομικοί.

What the Hell???? Iranian Police Monsters shoot directly at a Little Child who was just looking out of the window of his house. This is bizarre & insane ??



Hijab #IranProtests2022 #Iran #IranProtests #IranRevolution #IranRevolution2022 #MahsaAmini #Hijab #Mahsa_Aminii #Iranian pic.twitter.com/EKE8unuV24