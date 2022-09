Life

Η Μέγκαν Μαρκλ ήθελε να πληρώνεται για να εκτελεί τα βασιλικά της καθήκοντα

Έχουν περάσει κοντά στα τρία χρόνια από τότε που η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται από μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τι αποκαλύπτει για τις "παραξενιές" της Μαρκλ νέο βιβλίο.



Ωστόσο το νέο βιβλίο που υπογράφει ο Βαλεντίν Λόου (o ρεπόρτερ των ανακτόρων για τους «Times» του Λονδίνου) με τίτλο «In Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι η ηθοποιός του Suits ήθελε να της «κόβουν» μισθό για να εκτελεί τα βασιλικά της καθήκοντα.

Σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, «η Μέγκαν Μαρκλ δεν έκρυβε την προφανή περιφρόνησή της για τα βασιλικά καθήκοντα πριν από το "Megxit". Μια φορά μάλιστα παραπονέθηκε φωναχτά ότι θα έπρεπε να πληρωθεί για την περιοδεία της στην Αυστραλία το 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρθηκε "φρικτά" στους υπαλλήλους».

«Αν και απολάμβανε την προσοχή, η Μέγκαν δεν κατάφερε να καταλάβει το νόημα όλων αυτών των περιπάτων, σφίγγοντας το χέρι σε αμέτρητους αγνώστους», φέρεται να έγραψε ο Λόου.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι γι' αυτό

«Σύμφωνα με πολλά μέλη του προσωπικού, την άκουσαν να λέει σε τουλάχιστον μία περίπτωση: "Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι γι' αυτό"».

Η Μαρκλ μάλιστα εκφόβιζε τους υπαλλήλους πριν καν γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας και συνέχισε να τους φέρεται σκληρά μέχρι που εκείνη και ο Χάρι ανακοίνωσαν ότι φεύγουν από το παλάτι τον Ιανουάριο του 2020.

Στο βιβλίο αναφέρεται ακόμα ότι η Μέγκαν ξέσπασε σε έναν από τους συμβούλους του Χάρι έξι μήνες πριν από τον αρραβώνα τους το 2017, λέγοντας: «Νομίζω ότι και οι δύο ξέρουμε ότι σύντομα θα γίνω ένα από τα αφεντικά σου».

Αγανακτισμένο το προσωπικό με τη συμπεριφορά της

Όταν ένας ανώτερος σύμβουλος είπε στο ζευγάρι ότι το προσωπικό ήταν αγανακτισμένο με τον τρόπο που του συμπεριφέρονταν, η Μέγκαν ανταπάντησε ότι δεν ήταν «δουλειά της να κανακεύει τους ανθρώπους».

Η Μαρκλ μίλησε επίσης «ιδιαίτερα σκληρά σε μια νεαρή γυναίκα». «Αφού η Μέγκαν έκανε κομμάτια ένα σχέδιο που είχε φτιάξει, η γυναίκα είπε στη Μέγκαν πόσο δύσκολο θα ήταν να εφαρμόσει ένα νέο. 'Μην ανησυχείς', φέρεται να της είπε η Μέγκαν. 'Αν υπήρχε κυριολεκτικά κάποιος άλλος που θα μπορούσα να του ζητήσω να το κάνει αυτό, θα του το ζητούσα αντί για σένα'».

Το περιστατικό αυτό μάλιστα όπως λέγεται ώθησε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να παρέμβει και να διαβεβαιώσει τη γυναίκα ότι έκανε εξαιρετική δουλειά - με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε κλάματα, σύμφωνα με το βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Αγγλία την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο η Μέγκαν Μαρκλ είχε «απειλήσει» τον Χάρι πως θα τον χώριζε αν δεν έκανε γνωστή τη σχέση τους στον Τύπο

Σε άλλη περίπτωση, η Μαρκλ τηλεφωνούσε σε άλλον υπάλληλο κάθε πέντε λεπτά κατά τη διάρκεια ενός δείπνου. Τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα συνεχίστηκαν το επόμενο πρωί και διήρκεσαν «για μέρες», φέρεται να αναφέρει το βιβλίο.

Η Μαρκλ και η βοηθός της είχαν επίσης μια διαφωνία σχετικά με την επιθυμία της να κρατάει τα ρούχα που της έστελναν οι σχεδιαστές - κάτι που είναι ενάντια στη βασιλική πολιτική, έγραψε η Λόου, σύμφωνα με τη «Sun».

Ο υπεύθυνος Τύπου των Σάσεξ, Τζέισον Κνάουφ, υπέβαλε καταγγελία για εκφοβισμό εναντίον της το 2018, προτού παραιτηθεί και προσληφθεί τελικά από τον Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Η έρευνα του Μπάκιγχαμ και η άποψη της Μαρκλ

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για την κακή συμπεριφορά της Μαρκλ πριν από 18 μήνες, αλλά δήλωσαν αυτό το καλοκαίρι ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν τα ευρήματα.

Η Μαρκλ έχει αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς για εκφοβισμό και παρενόχληση, αλλά το βιβλίο αποκάλυψε ότι ο υποτιθέμενος προπηλακισμός της είχε επεκταθεί και στον μελλοντικό σύζυγό της όταν οι δυο τους έβγαιναν ραντεβού.

Πριν ο Τύπος αρχίσει ν γράφει για εκείνους, η Μέγκαν είχε στείλει τελεσίγραφο στον Χάρι λέγοντάς του: «Αν δεν βγάλεις μια δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι είμαι η κοπέλα σου, θα σε χωρίσω μαζί σου».

Η απειλή «φρίκαρε» τον πρίγκιπα, ο οποίος είπε: «Θα με παρατήσει».

Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους το 2016, η Μαρκλ έστρεψε την οργή της στο προσωπικό του Χάρι: «Ξέρω πώς λειτουργεί το παλάτι. Ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε μια πηγή στον Βαλεντίν Λόου.

