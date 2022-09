Πολιτική

Καλίν: Δεν αποκλείει συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Πράγα

Από τα βήματα της ελληνικής πλευράς θα εξαρτηθεί αν θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν λέει τώρα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.



Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Πράγα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα βήματα της ελληνικής πλευράς. Μάλιστα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, με τις δηλώσεις του στο τουρκικόο κανάλι NTV, o Ιμπραχίμ Καλίν, χαμηλώνοντας τους τόνους είπε πως όταν γίνεται ένα βήμα, ο Τούρκος Πρόεδρος κάνει δύο. «Ο Πρόεδρός μας είναι ένας ηγέτης που ποτέ δεν κλείνει μια πόρτα στην πολιτική, το ίδιο και στην διπλωματία, δεν κλείνει την πόρτα. Αν δει ένα εποικοδομητικό βήμα από την απέναντι πλευρά, κάνει δύο βήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Καλίν και πρόσθεσε: «Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει τέτοια συνάντηση στην Πράγα. Είναι νωρίς. Μπορεί από την απέναντι πλευρά να γίνουν θετικά βήματα, να γίνουν ανοίγματα…» Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμιά προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών στην στις 6-7 Οκτωβρίου στην Πράγα. «Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Εξαρτάται από τί είδους βήματα θα κάνει η ελληνική πλευρά μέχρι τότε», ανέφερε. Από την άλλη όμως ο Τούρκος ΥΠΑΜ Χουλουσί Ακάρ κλήθηκε από τη Χουριέτ να σχολιάσει παλαιότερη δήλωση του Έλληνα ομολόγου Παναγιωτόπουλου ότι θα μπορούσε να κολυμπήσει από το Καστελόριζο στην Τουρκία. «Αν συνεχίσουν με αυτά τα μυαλά, θα τους βοηθήσει πολύ να ξέρουν κολύμπι», είπε ο Χουλουσί Ακάρ. Μάλιστα ο Τούρκος Υπουργός είπε για την Ελλάδα ότι επιδεικνύει μια ανήθικη και αντιδιπλωματική στάση. Όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα Εξοπλίζει τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς κατά παράβαση των συμφωνιών. «Αυτή η κατάσταση μας δίνει και το δικαίωμα της αυτοάμυνας και το δικαίωμα να αμφισβητήσουμε την ακεραιότητα των νησιών», είπε ο Χουλουσί Ακάρ.