Προσχέδιο προϋπολογισμού 2023: Πρωτογενές πλεόνασμα, μείωση φόρων και ανάπτυξη 2,1%

Οριστικοποιείται εντός της προσεχούς εβδομάδος το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2023. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία.



Οριστικοποιείται εντός της προσεχούς εβδομάδος το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2023, το οποίο και θα κατατεθεί στην Βουλή την επόμενη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου.

Βασικά στοιχεία του θα είναι η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες και ειδικά για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους αφού καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης, ενώ προβλέπονται και αυξήσεις στους μισθούς.

Από την άλλη πλευρά, τα επιπλέον έσοδα θα προέλθουν αποκλειστικά από την μεγέθυνση της οικονομίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά ακόμη δεν έχει κλειδώσει και αυτό διότι υπάρχει εν εξελίξει συζήτηση στην Ευρώπη για ενδεχόμενη συνέχιση της ρήτρας διαφυγής, λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των μεγάλων δημοσιονομικών αναγκών για στήριξη της κοινωνίας.

Ανεξάρτητα πάντως από την λήψη των όποιων αποφάσεων, στο προσχέδιο θα περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα, έστω και μικρότερο αυτού που περιλαμβάνεται στο Μεσοπρόθεσμο.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση αφενός θέλει να στηρίξει την κοινωνία και τους πολίτες, απέναντι στην πρωτοφανή σε ένταση οικονομική κρίση που προκαλεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος, αλλά από την άλλη, θέλει να στείλει και μήνυμα συνέπειας προς τις αγορές. Και αυτό διότι αποτελεί βασική προτεραιότητα η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία, το ΑΕΠ θα αυξηθεί εφέτος κατά 5,3% (από 3,1% της πρόβλεψης στον προϋπολογισμό) έναντι 3,1% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, ενώ το 2023 η ανάπτυξη της οικονομίας θα είναι 2,1% έναντι 0,9% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Παράλληλα, στο προσχέδιο θα ενσωματώνονται τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που έχουν ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Να σημειωθεί ότι το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για το 2023 διαμορφώνονται σε 3,2 δισ. ευρώ.

Τα κυριότερα εξ αυτών είναι:

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, για όλα τα εισοδήματα, που αποκτώνται από 1.1.2023. Το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται ότι θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα 1,2 εκατομμυρίου εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα - ίσχυε και πέρυσι - , 500.000 δημοσίων υπαλλήλων και 1.000.000 συνταξιούχων. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος είναι 1,24 δισ. ευρώ.

Αύξηση κύριων συντάξεων. Η αύξηση αφορά 1,5 εκατ. συνταξιούχους με χαμηλή ή μηδενική προσωπική διαφορά. Το ύψος της αύξησης θα προκύπτει κατά 50% από την αύξηση του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Υπολογίζεται, στο πρώτο έτος εφαρμογής, η αύξηση να υπερβεί το 6%. Το κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ για το 2023.

Επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022, η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας.

Εξαιρούνται, για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες που αυξάνουν, σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, το συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, μέσα στο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα τους δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση. Το μέτρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής από 1.9.2022, αφορά 900.000 επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.

Αυξάνεται κατά 50% το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα γυμναστήρια, στις σχολές χορού, στον κινηματογράφο και στο τουριστικό πακέτο, έως τον Ιούνιο του 2023. Το κόστος ανέρχεται στα 246 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ύψους 25 λεπτών περίπου, θα συνεχιστεί και για κάποιο χρονικό διάστημα το 2023, αφού με βάση την σημερινή πρόβλεψη η ισχύς του είναι έως το τέλος του 2022.

