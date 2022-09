Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι αντιδράσεις στην Τουρκία για την ομιλία του στον ΟΗΕ

Αντικρουόμενα συναισθήματα προκάλεσε στην γείτονα, η ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Θετικά σχόλια από ΜΜΕ, αλλά αντιδράσεις από την τουρκική αντιπροσωπεία στην Νέα Υόρκη.

Θετικό αντίκτυπο είχε στον τουρκικό τύπο η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη «εμείς δεν είμαστε εχθροί» η οποία έγινε τίτλος σε πολλές ιστοσελίδες εφημερίδων. Το ίδιο και το tweet του Έλληνα Πρωθυπουργού στα τουρκικά.

Ωστόσο φιλοκυβερνητικές εφημερίδες χαρακτήρισαν την ομιλία του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών «σκανδαλώδη». Μάλιστα η τουρκική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη σχολίασε αρνητικά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζοντας ότι είναι άλλο ένα παράδειγμα διαστρέβλωσης των γεγονότων και της εχθρότητας της Ελλάδας προς την Τουρκία.

Η τουρκική αντιπροσωπεία ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Άγκυρα δεν αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και πως αυτός ο ισχυρισμός είναι προπαγάνδα. Υποστήριξε μάλιστα ότι η τρέχουσα αρνητική ατμόσφαιρα που επικρατεί στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών είναι συνειδητή επιλογή της Ελλάδας.

