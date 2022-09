Κόσμος

Ιταλία – Εκλογές: Η Λέγκα του Σαλβίνι έσπασε… την εκεχειρία της τελευταίας ημέρας

Ποιο κόμμα κατηγόρησε ότι χρηματοδοτήθηκε από «βαμμένα με αίμα, ρωσικά ρούβλια».

Το κόμμα της Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι αποφάσισε να μην σεβαστεί την καθιερωμένη, σημερινή ημέρα σιωπής, πριν τις αυριανές γενικές εκλογές, στην Ιταλία.

"Η προεκλογική εκστρατεία της κεντροαριστεράς χαρακτηρίσθηκε από ψέματα, μίσος, θέληση να αυξηθούν οι φόροι και οι αποβιβάσεις μεταναστών", τόνισε η Λέγκα, μέσω Instagram, και πρόσθεσε:

"Χθες το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα του Λέτα έκλεισε την εκστρατεία του με αποτυχημένη συγκέντρωση, στη πλατεία του Λαού της Ρώμης, μπροστά σε σημαία της Σοβιετικής Ένωσης. Επιτέλους, μια μικρή, μεγάλη αλήθεια: θυμίζει σε όλους πιο κόμμα χρηματοδοτήθηκε με βαμμένα με αίμα, ρωσικά ρούβλια. Αύριο οι Ιταλοί θα επιλέξουν".

Και τα «Αδέλφια της Ιταλίας» έσπασαν την προεκλογική σιωπή

Μετά την Λέγκα, και τα "Αδέλφια της Ιταλίας" της Τζόρτζια Μελόνι, αποφάσισαν να "σπάσουν" την καθιερωμένη, σημερινή προεκλογική σιωπή.

Με αναφορά στο ίδιο θέμα της ανάρτησης της Λέγκα, ο εκπρόσωπος των "Αδελφών της Ιταλίας" στην βουλή, Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα, υπογράμμισε.

"Κόκκινες σημαίες με σφυροδρέπανα στην χθεσινη συγκέντρωση του κεντροαριστερού Ενρίκο Λέτα, με την άδεια του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως παραδέχθηκαν οι συμμετέχοντες στην διαδήλωση, οι οποίοι κρατούσαν με ενθουσιασμό τις σημαίες. Ο περιφερειακός συντονιστής του κόμματος, Αστόρε, να διαψεύσει ότι επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν, στην πλατεία της συγκέντρωσης, τα σύμβολα μιας αιματηρής και βίαιης δικτατορίας, η οποία προκάλεσε εκατομμύρια νεκρούς σε όλο τον κόσμο".





