Πέθανε ο Θοδωρής Ψαλιδόπουλος

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα θανάτου του Θοδωρή Ψαλιδόπουλου.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, ο δημοσιογράφος Θοδωρής Ψαλιδόπουλος.

Η απώλεια του δημοσιογράφου, σκόρπισε θλίψη στον χώρο της ελληνικής αλλά και της διεθνούς, ραδιοφωνίας καθώς "έσβησε" η "Φωνή της Ελλάδας", που ενημέρωνε για τις δράσεις και τα προβλήματα των Ελλήνων της Διασποράς.

Ο Θοδωρής Ψαλιδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, σε οικογένεια με μικρασιατική καταγωγή. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε μέλος του ΚΚΕ. Από το έτος 1992 ήταν μέλος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, δραστηριοποιούμενος στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής. Το 1993 ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΝ στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών.

Γιός του πρώην Δημάρχου Γιώργου Ψαλιδόπουλου, γνώρισε από κοντά και από τα νεανικά του χρόνια την πορεία του Δήμου Καλλιθέας. Το 1984 εξελέγη Πρόεδρος Συνοικιακού Συμβουλίου στην περιοχή Χαροκόπου – Λόφου Σικελίας, κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού. Δημοτικός Σύμβουλος εκλέχθηκε στις δημοτικές εκλογές του 1998, του 2002, του 2006 και του 2010 με το συνδυασμό «Συνεργασία για την Καλλιθέα». Αντιδήμαρχος Καλλιθέας (1999 – 2002 και 2004 – 2014), διετέλεσε κατά περιόδους αρμόδιος για τις διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς, του Τμήματος Προγραμματισμού & Σχεδιασμού, των Γραφείων Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας και Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, καθώς και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

