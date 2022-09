Ρωσία – επιστράτευση: 10 χρόνια φυλακή σε όποιον αρνηθεί να πολεμήσει

Κόσμος

Ο Πούτιν υπέγραψε νομοθετική τροποποίηση για όσους λιποτακτούν ή αρνούνται να πολεμήσουν. Δίνει υπηκοότητα σε όσους μετανάστες υπηρετήσουν στον στρατό για ένα χρόνο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα μια νομοθετική τροποποίηση που προβλέπει ποινή κάθειρξης 10 ετών για τους στρατιωτικούς που λιποτακτούν ή αρνούνται να πολεμήσουν σε περιόδους επιστράτευσης.

Στα μέσα της εβδομάδας ο Πούτιν ανακοίνωσε τη μερική επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων.

Η τροποποίηση του ποινικού κώδικα για την αυστηροποίηση των ποινών για τη λιποταξία ψηφίστηκε αυτήν την εβδομάδα από το κοινοβούλιο και δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει ότι έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Προβλέπεται κάθειρξη 10 ετών για όποιους λιποτακτούν, πηγαίνουν «χωρίς έγκριση» στον εχθρό, αρνούνται να πολεμήσουν ή παρακούουν τις εντολές σε περιόδους επιστράτευσης. Η λεηλασία τιμωρείται επίσης με ποινή κάθειρξης έως 15 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν υπέγραψε επίσης έναν νόμο με τον οποίο διευκολύνεται η χορήγηση της ρωσικής υπηκοότητας σε αλλοδαπούς που θα δεσμευτούν να υπηρετήσουν τουλάχιστον για έναν χρόνο στον στρατό, τη στιγμή που η Μόσχα προσπαθεί με κάθε τρόπο να στρατολογήσει περισσότερους άνδρες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Συνήθως απαιτείται να κατοικεί κάποιος για τουλάχιστον πέντε χρόνια στη Ρωσία ώστε να ζητήσει να λάβει την υπηκοότητα.

Το μέτρο αυτό φαίνεται ότι απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους μετανάστες από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας, οι οποίοι κατοικούν σε μεγάλες πόλεις και ασκούν βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι θα λειτουργήσει προσεχώς ένα «γραφείο στρατολόγησης» μέσα στο αχανές διοικητικό κέντρο του Σαχάροβο, απ’ όπου περνούν υποχρεωτικά όλοι οι μετανάστες.

Το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν κάλεσαν αυτήν την εβδομάδα τους πολίτες τους να μην συμμετάσχουν σε κανέναν πόλεμο.

