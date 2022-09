Κόσμος

Κριστιάν Αμανπούρ - Μαρέβα Μητσοτάκη: η συνάντηση και ο διάλογος στον ΟΗΕ (αποκλειστικό)

Ο διάλογος της Μαρέβας Μητσοτάκη με την δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ και το περιστατικό που έγινε "μάρτυρας" με αφγανό δημοσιογράφο.

Του Θανάση Τσίτσα

Μάρτυρας επεισοδίου μεταξύ της διάσημης δημοσιογράφου του CNN Κριστιάν Αμανπούρ με Αφγανό δημοσιογράφο έγινε στην έδρα του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού προσερχόμενη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών αργά χθες το μεσημέρι με σκοπό να παρακολουθήσει την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση βρέθηκε τυχαία μπροστά στον έντονο διάλογο που είχαν η Κριστιάν Αμανπούρ και ένας Αφγανός δημοσιογράφος με αφορμή την άρνηση της να φορέσει μαντίλα για να πάρει συνέντευξη από τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι.

Η Κριστιάν Αμανπούρ ήταν χθές έξω από την έδρα του ΟΗΕ όπου έβγαζε την εκπομπή της στο CNN. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο που κάλυπταν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ανάμεσα τους και ο υπογράφων, την προσέγγιζαν και της ζητούσαν μια φωτογραφία μαζί της ενώ της έδιναν συγχαρητήρια για την στάση της.

Μόλις τελείωσε η εκπομπή της και αποχωρούσε από το χώρο ένας Αφγανός δημοσιογράφος άρχισε να την ρωτά επίμονα για την άρνηση της να δεχθεί να βάλει μαντίλα σε μια προγραμματισμένη συνέντευξη της με τον Ιρανό προέδρο.

Η Αμανπούρ εκνευρίστηκε από τις ερωτήσεις του Αφγανού δημοσιογράφου και ακολούθησε μια έντονη συζήτηση με την διάσημη δημοσιογράφο να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών και ότι έχει κάνει στο παρελθόν για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν που καταπιέζονται από το καθεστώς των Ταλιμπάν.

Τους έντονους διαλόγους παρακολούθησε η κ. Γκραμπόσκι-Μητσοτάκη η οποία συνοδευόταν από την πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Μόλις η Αμανπούρ αντιλήφθηκε την παρουσία της κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη αγκαλιάστηκαν με θέρμη, αφού συνδέονται με μακρά φιλία σχολιάζοντας μαζί το επεισόδιο και την στάση της στο ζήτημα της συνέντευξης. Ο διάλογος που ακολούθησε είναι ο εξής:

- "Πρώτα από όλα τι κάνεις Μαρέβα; Με είδες να φοράω το πουκάμισό σου"; της είπε η Αμανπούρ

- "Το είδα, αλλά αναρωτήθηκα τι συμβαίνει εδώ".

- "Ναι, φορούσα το άσπρο πουκάμισό σου με το άσπρο μου κοστούμι".

- "Eίσαι καταπληκτική", της απάντησε η σύζυγος του πρωθυπουργού.

«Η Κριστιάν είναι φίλη μου την γνωρίζω πολλά χρονιά και την θεωρώ κορυφαία δημοσιογράφο» είπε στον ΑΝΤ1 πριν μπει στην έδρα του ΟΗΕ για να παρακολουθήσει την ομιλία του Ελληνα πρωθυπουργού.

Η άρνηση της Βρετανίδας δημοσιογράφου, ιρανικής καταγωγής ,που μεγάλωσε στο Ιράν αλλά ζει πλέον στις ΗΠΑ, να φορέσει μαντίλα έχει γίνει δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από τις γυναίκες όλου του κόσμου στα κοινωνικά δίκτυα. την ώρα που σε εξέλιξη ήταν αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν με αφορμή τον θάνατο μιας 22χρονης Μαχσά Αμινί, 22 ετών, η οποία βασανίστηκε από την αστυνομία επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Η Κριστιάν Αμανπούρ δικαιολόγησε την επιλογή με μια συνέντευξη της στην εκπομπή «New Day», του CNN. «Εδώ στη Νέα Υόρκη, ή οπουδήποτε αλλού εκτός του Ιράν, δεν μου ζήτησε ποτέ κανένας Ιρανός πρόεδρος -και έχω πάρει συνέντευξη από τον καθένα από αυτούς από το 1995-, είτε εντός είτε εκτός Ιράν, να φορέσω μαντήλα. Αρνήθηκα πολύ ευγενικά για λογαριασμό μου και λογαριασμό του CNN και των γυναικών δημοσιογράφων παντού, γιατί δεν αποτελεί προϋπόθεση».

