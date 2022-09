Κοινωνία

Ιράν: διαδήλωση για τη Μαχσά στο Σύνταγμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πορεία συμπαράστασης στους αγώνες που κάνουν οι γυναίκες στο Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης, πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα.

Εν μέσω του αναβρασμού που επικρατεί στο Ιράν και το κίνημα που έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις πλέον, για τον θάνατο της 22χρονης Jina Masha Amini και η Αθήνα μπήλε στον χάρτη των πόλεων που διαδηλώνουν δείχνοντας στήριξη στις δράσεις αυτές.

Έτσι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα πολλοί Ιρανοί που μένουν στην Αθήνα, αλλά και έλληνες, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και κρατώντας πλακατ που μεταξύ άλλων έγραφαν «Πείτε το όνομά της… Jina Masha Amini».

Ακόμη, κάποιοι από τους διαδηλωτές, κόβουν τα μαλλιά τους ως ένδειξη οργής για τον θάνατο της 22χρονης που προσήχθη και βασανίστηκε στη χώρα τους γιατί δεν φόρεσε σωστά τη χιτζάμπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στον Κεραμεικό: Ξυλοκόπησαν άνδρα μέχρι θανάτου

Ρωσία: “Κραυγή” αγωνίας από Έλληνες φοιτητές μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ρόδος: ανατροπή στην υπόθεση αιφνίδιου θανάτου τουρίστα