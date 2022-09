Αθλητικά

Εθνική Αργεντινής – Μέσι: Η αναγέννηση του “ψύλλου” έφερε χαμόγελα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λιονέλ Μέσι δείχνει πανέτοιμος να οδηγήσει την Αργεντινή στο Μουντιάλ του Κατάρ και εξήγησε που οφείλεται η αγωνιστική του μεταμόρφωση.

Σκόρερ δύο τερμάτων στη νίκη της Αργεντινής με 3-0 επί της Ονδούρας στο Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι έδειξε και σ΄ αυτό το παιχνίδι ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το νούμερο 10 της «Αλμπισελέστε» το έκανε γνωστό μετά τον αγώνα, μιλώντας στην αργεντίνικη τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η αναβίωση της φόρμας συνδέεται με τον εγκλιματισμό του στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου έχει έξι γκολ και οκτώ ασίστ από την αρχή της σεζόν. «Είναι διαφορετικά από πέρυσι», εξήγησε ο «ψύλλος», σύμφωνα με το TyC Sports.

«Ήξερα ότι θα ήταν έτσι. Πέρυσι, όπως είπα πριν, πέρασα μια κακή περίοδο. Δεν βρέθηκα ποτέ εκεί. Φέτος είμαι πιο άνετος στο σύλλογο, με τα αποδυτήρια, το παιχνίδι, τους συμπαίκτες. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πολύ καλά και το απολαμβάνω ξανά», πρόσθεσε.

Για την Εθνική ομάδα και το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ (20 Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου), ο Λιονέλ Μέσι είναι εξίσου θετικός: «Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που περνάμε μαζί. Προετοιμαζόμαστε σοβαρά όταν είναι ώρα να ξεκινήσουμε δουλεύοντας πολύ, επειδή είναι η τελευταία φορά που είμαστε μαζί και μετά δεν θα υπάρχει πολύς χρόνος πριν από τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άρα, εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και να δοκιμάζουμε τα νέα πράγματα».

Το διεθνές «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Τρίτης για τους Αργεντινούς με φιλικό αγώνα εναντίον της Τζαμάικα, που είναι επίσης προγραμματισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες (Χάρισον, Νιου Τζέρσεϊ).

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θα αντιμετωπίσει τη Σαουδική Αραβία, το Μεξικό και την Πολωνία, στο πλαίσιο του Γ’ Ομίλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στον Κεραμεικό: Ξυλοκόπησαν άνδρα μέχρι θανάτου

Ρωσία: “Κραυγή” αγωνίας από Έλληνες φοιτητές μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ρόδος: ανατροπή στην υπόθεση αιφνίδιου θανάτου τουρίστα