Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”: Η Εφές νίκησε την Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η τουρκική ομάδα προστάτεψε τη μεγάλη διαφορά που πήρε στο δεύτερο δεκάλεπτο και επικράτησε των ισραηλινών στον μικρό τελικό.

Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για την Αναντολού Εφές, προκειμένου να επιβάλει τον ρυθμό της και να φτάσει άνετα στη νίκη με 87-81 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στον «μικρό τελικό» του 4ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στο ΟΑΚΑ.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν επιβλητική στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 38-15 εκτόξευσε τη διαφορά στο +22 (58-36 στο 20΄), η οποία ήταν αρκετή για να μετατρέψει το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία. Άλλωστε με 4/13 τρίποντα και αδυναμία στα ριμπάουντ στο πρώτο μέρος, οι Ισραηλινοί δεν ήταν ικανοί για την ανατροπή...

Στην επανάληψη η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανέβασε στροφές, βασιζόμενη στη φροντ λάιν της, αλλά με τον Βασίλιε Μίτσιτς να βρίσκει και πάλι το «ζεστό» χέρι του, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέρασε ένα σχετικά εύκολο απόγευμα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κατακτώντας την τρίτη θέση του τουρνουά, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εμβληματικού ηγέτη του Παναθηναϊκού.

Πρώτος σκόρερ της Αναντολού Εφές αναδείχθηκε ο Βασίλιε Μίτσιτς με 18 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Εγκεχάν Αρνά. Από τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Ουέιντ Μπάλντγουιν με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 58-36, 72-63, 87-81

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπομπουά 12 (2), Μπαλμπάι, Ιλιάσογλου, Γκαζί 7 (1), Κλάιμπερν 12, Γκιουβέν, Αρνά 16 (3), Τουντσέρ, Πλάις 4, Μίτσιτς 18 (2), Εμπαγιέ 11 (2), Πολονάρα, Ζίζιτς 7.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Μπάλντγουιν 20 (1), Μάρτιν 11 (1), Μένκο, Σόρκιν 4, Πνίνι, Ντι Μπαρτολομέο, Χίλιαρντ 2, Κοέν 6 (2), Χόλινς, Πόιθρες 10, Νίμπο 14, Ζιβ, Κόλσον 14 (1).

