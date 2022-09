Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: στα χέρια της ΕΛΑΣ συμμορία για διακίνηση ναρκωτικών

Αναζητείται ακόμη ένας άνδρας μέλος της συμμορίας που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Στην επιχείρηση αυτή, για την αποδόμηση εγκληματικού κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, δύο άνδρες ηλικίας 66 και 23 ετών και μία 28χρονη ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 47χρονος, μέλος του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, συνθετικής κανναβινοειδούς ναρκωτικής ουσίας (BOOM) και φαρμακευτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επιτυγχάνοντας την πιστοποίηση της εγκληματικής τους δράσης.

Όπως εξακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με μεθοδική δράση, ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους. Συγκεκριμένα, αρχηγός ήταν ο 66χρονος και ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση, μεταφορά και διακίνηση των ουσιών, προμηθεύοντας διάφορους διακινητές της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Επίσης, συντόνιζε και επιτηρούσε τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας.

Τα υπόλοιπα μέλη που εποπτεύονταν από τον 66χρονο αρχηγό, ασχολούνταν με την αποθήκευση και τη φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και με την διακίνηση αυτών.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τέσσερα σπίτια όπου κατασχέθηκαν: 311,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 3 γρ. συνθετικής κανναβινοειδούς ναρκωτικής ουσίας (BOOM), 166 γρ. καφέ σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης, πλήθος νάιλον συσκευασιών για επιμερισμό ναρκωτικών ουσιών, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 14 φαρμακευτικά δισκία, πιστόλι με γεμιστήρα, 314 φυσίγγια, επιχειρησιακό αυτοκίνητο και το χρηματικό ποσό των 685 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

