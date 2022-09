Κοινωνία

Εξάρχεια - Μετρό: Επεισόδια στην πορεία διαμαρτυρίας (εικόνες)

Βόμβες μολότοφ, οδοφράγματα, φωτιές και χημικά στο σκηνικό της έντασης στους δρόμους γύρω από την πλατεία Εξαρχείων.

Επεισόδια σημειώθηκαν στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν περίπου 800 άτομα διαμαρτυρόμενα για την κατασκευή του σταθμού μετρό στην πλατεία Εξαρχείων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ομάδες ατόμων αποσπάστηκαν από την πορεία και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, που ήταν στο σημείο, με βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα, ενώ έστησαν οδοφράγματα στις οδούς γύρω από την πλατεία Εξαρχείων και έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών, ενώ προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων και σε μία σύλληψη.

