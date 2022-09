Αθλητικά

Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”: Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στον τελικό από την Αρμάνι

Το «τριφύλλι» δεν δικαίωσε τις προσδοκίες που γέννησε η εμφάνιση του κόντρα στην Εφές κι έδειξε ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμη.

Για δεύτερη φορά στα τέσσερα χρόνια... ζωής του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ΟΑΚΑ, η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε την πρωτιά (μετά το 2019), αφήνοντας τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη θέση. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 64-77 από τους πρωταθλητές Ιταλίας στον τελικό του 4ου τουρνουά στη μνήμη του εμβληματικού ηγέτη της «πράσινης» ΚΑΕ κι έδειξε ότι ακόμη θέλει πολλή δουλειά για να φτάσει στα επίπεδα που περιμένει ο κόσμος του.

Εν αντιθέσει με την χθεσινή (23/9) «γεμάτη» εμφάνιση απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Αναντολού Εφές, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε σήμερα (24/9) αμυντικά κενά, έλλειψη συγκέντρωσης και αστοχία στην επανάληψη, βλέποντας την πιο έτοιμη Αρμάνι να φτάνει πρώτη στον... τερματισμό.

Πλέον οι «πράσινοι» περιμένουν την ένταξη των Μάριους Γκριγκόνις και Ματέους Πονίτκα (παρακολούθησαν τον αγώνα στο ΟΑΚΑ) στην προετοιμασία της ομάδας, ενόψει του πρώτου τίτλου της χρονιάς, του ελληνικού Super Cup στη Ρόδο.

Πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» και μοναδικός διψήφιος ο Νέιτ Ουόλτερς με 10 πόντους, ενώ από την Αρμάνι «έλαμψε» ο Μπράντον Ντέιβις με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 33-40, 53-58, 64-77

Η υπομονή και ο έλεγχος του ρυθμού, μέσω της καλής άμυνας, ήταν το στοιχείο που επέτρεψε στον Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο να σταματήσει να κυνηγάει στο σκορ τους Ιταλούς και στο φινάλε της περιόδου να γράψει το 20-18 με τον Γκουντάιτις. Με τις δύο ομάδες να έχουν εστιάσει στην άμυνα και να πηγαίνουν... χέρι-χέρι στο σκορ, η Αρμάνι εξαργύρωσε ένα μίνι ξέσπασμα της στο τελευταίο δίλεπτο, για να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (33-40).

Με τον ρυθμό να έχει πέσει και τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζει σημάδια κόπωσης από την χθεσινή προσπάθεια, η Αρμάνι δεν είχε πρόβλημα να παραμείνει σε απόσταση μέχρι το 30΄ (53-58). Στον... επίλογο, πάντως, και με τον Μπάρον να πρωταγωνιστεί οι φιλοξενούμενοι εξασφάλισαν ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 10 πόντων στο 32΄ (53-63), το οποίο ήταν αρκετό για να φτάσουν στη νίκη, ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε χάσει την ευστοχία του από την περιφέρεια...

