Κόσμος

Λαβρόφ: κατηγορεί την Δύση για “γκροτέσκα” ρωσοφοβία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βολές κατά της Δύσης από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την «πρωτοφανή» και «γκροτέσκα» ρωσοφοβία της Δύσης.

«Η ρωσοφοβία από επισήμους στη Δύση είναι άνευ προηγουμένου, η κλίμακα της είναι γκροτέσκ», είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατηγορώντας επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θεωρούν τον εαυτό τους «σχεδόν ως απεσταλμένο του Θεού στη Γη».

«Δεν διστάζουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους όχι μόνο να επιφέρουν στρατιωτική ήττα στη χώρα μας, αλλά και να καταστρέψουν τη Ρωσία», πρόσθεσε, μιλώντας ειρωνικά για τις καταδίκες των εν εξελίξει «δημοψηφισμάτων» προσάρτησης σε περιοχές της Ουκρανίας που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, εξαπολύοντας απευθείας επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Με το να κηρύσσεται νικητής στον Ψυχρό Πόλεμο, η Ουάσινγκτον έχει οριστεί σχεδόν ως απεσταλμένος του Θεού στη Γη, χωρίς κανένα καθήκον, αλλά με το ιερό δικαίωμα να ενεργεί ατιμώρητα οπουδήποτε και οποτεδήποτε», τόνισε ο Λαβρόφ, κρίνοντας ότι οι Αμερικανοί «(προσπαθούν) να κάνουν όλο τον κόσμο αυλικούς τους».

Υπερασπίστηκε επίσης τα «δημοψηφίσματα» για την προσάρτηση, μιλώντας για ανθρώπους που ανακτούν «τη γη όπου έζησαν οι πρόγονοί τους για εκατοντάδες χρόνια».

Και «τώρα η Δύση έγινε έξαλλη», είπε ειρωνικά.

Παράλληλα κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «παίζει με την φωτιά» αναφορικά με την Ταϊβάν. «Και εκτός αυτού, υπόσχονται στρατιωτική βοήθεια στην Ταϊβάν», τόνισε ο Λαβρόφ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στον Κεραμεικό: Ξυλοκόπησαν άνδρα μέχρι θανάτου

Ρωσία: “Κραυγή” αγωνίας από Έλληνες φοιτητές μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ρόδος: ανατροπή στην υπόθεση αιφνίδιου θανάτου τουρίστα