Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: η πρώτη φωτογραφία από τον τάφο της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση το παλάτι του Μπάκιγχαμ σχετικά με τον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ, η πρώτη φωτογραφία του οποίου δόθηκε στην δημοσιότητα.

Το Μπάκιγχαμ έδωσε το βράδυ του Σαββάτου στη δημοσιότητα, την πρώτη φωτογραφία του τάφου της Ελισάβετ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 ετών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση στα social media:

«Σήμερα κυκλοφόρησε η φωτογραφία του μνήματος που βρίσκεται στο Μνημείο του King George VI, μετά τον ενταφιασμό της Αυτού Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ. Το Μνημείο του Βασιλιά Γεώργιου VI βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ουίνδσορ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Royal Family (@theroyalfamily)

Ο βασιλικός τάφος θα ανοίξει τις πύλες για το κοινό που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου. Το κόστος του εισιτηρίου τις καθημερινές ανέρχεται σε 26,50 λίρες, ενώ τα Σάββατο το κόστος ανέρχεται σε 28,50 λίρες.

Η βασίλισσα κηδεύτηκε μαζί με τον δούκα του Εδιμβούργου το βράδυ της Δευτέρας σε μια ιδιωτική τελετή στην οποία παρευρέθηκαν ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η βασιλική οικογένεια, η οποία ακολούθησε την κρατική κηδεία της στο Αβαείο του Γουέστμινστερ και τη μεταφορά της στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Amber Alert: Που βρέθηκε ο 8χρονος που είχε εξαφανιστεί (εικόνες)

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια την Κυριακή