Κοινωνία

Amber Alert: Που βρέθηκε ο 8χρονος που είχε εξαφανιστεί (εικόνες)

Αίσιο τέλος στην περιπέτει του 8χρονου. Εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Η περιπέτεια του 8χρονου που είχε εξαφανιστεί το βράδυ του Σαββάτου, στο Μαρούσι έληξε σήμερα τα ξημερώματα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε ενεργοποιήσει τον μηχανισμό amber alert, "ο Νικόλαος Ν. βρέθηκε στην περιοχή του Αμαρουσίου και είναι καλά στην υγεία του. Για την εύρεση του Νικόλα ενεργοποιήθηκε η ομάδα έρευνας και διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όπου βρέθηκε άμεσα στο σημείο. Εξίσου σημαντική και ουσιώδης ήταν η κινητοποίηση όλης της τοπικής κοινωνίας για την εύρεση του Νικόλα. Από την πρώτη στιγμή της εύρεσης του, ψυχολόγος του Συλλόγου βρέθηκε δίπλα σον ανήλικο και την οικογένεια του προκειμένου να τους στηρίξει".

"«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στον Νικόλα και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί," σημειώνεται στην ανακοίνωση.

