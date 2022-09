Κόσμος

Ρωσία - επιστράτευση: Βαριές ποινές για τους λιποτάκτες και συλλήψεις διαδηλωτών (εικόνες)

Ο Πούτιν υπέγραψε τροπολογίες που προβλέπουν βαριές ποινές φυλάκισης. Διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις και συλλήψεις. Αυξημένη η ροή στα σύνορα.



Εν μέσω επιστράτευσης εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων για να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, η Μόσχα έκανε χθες Σάββατο πιο βαριές τις ποινές για τους λιποτάκτες και συνέλαβε εκατοντάδες διαδηλωτές, ενώ αντικατέστησε κορυφαίο αξιωματικό αρμόδιο για την επιμελητεία των ενόπλων της δυνάμεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τροπολογίες που προβλέπουν την επιβολή ποινών ως και δέκα ετών κάθειρξης σε στρατιωτικούς που λιποτακτούν ή αρνούνται να εμπλακούν σε μάχη.

Υπέγραψε επίσης νόμο που διευκολύνει την απόκτηση της ρωσικής υπηκοότητας για ξένους που δεσμεύονται να υπηρετήσουν στον στρατό για τουλάχιστον έναν χρόνο, καθώς η Μόσχα μοιάζει να επιδιώκει με όλα τα μέσα να στρατολογήσει περισσότερους άνδρες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Πάντως, τα μέτρα αυτά δεν αποθάρρυναν όσους εναντιώνονται στη μερική επιστράτευση, που βγήκαν ξανά να διαδηλώσουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα χθες Σάββατο. Τουλάχιστον 700 άνθρωποι συνελήφθησαν σε 32 πόλεις, σχεδόν οι μισοί στη Μόσχα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info.

Αυξημένη ροή στα σύνορα με τη Γεωργία

«Δεν είμαστε κρέας για τα κανόνια!» φώναζε στη Μόσχα μια νέα καθώς αστυνομικοί με εξάρτυση αντιμετώπισης ταραχών την τράβαγαν στην άκρη του δρόμου. Πρόκειται για ένα από τα πιο διαδεδομένα συνθήματα όσων διαδηλώνουν εναντίον της αποστολής επίστρατων στην Ουκρανία.

Στην Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτικά), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ο Ίλια Φραλόφ, 22 ετών, κράταγε ένα μικρό πανό με τη λέξη «ειρήνη». «Θέλω να εκφράσω τη διαφωνία μου με αυτό που γίνεται (...) Δεν θέλω να πολεμήσω για τον Πούτιν», είπε. «Είμαι εναντίον του πολέμου και της επιστράτευσης. Φοβάμαι για τους νέους», είπε άλλη κάτοικος, η Νατάλια Ντούμποβα, 70 ετών.

Την Τετάρτη, την ημέρα που ανακοινώθηκε η επιστράτευση από τον κ. Πούτιν, συνελήφθησαν σχεδόν 1.400 άνθρωποι. Η διαταγή να γίνει μερική επιστράτευση, η οποία αφορά σύμφωνα με τις αρχές 300.000 εφέδρους, προκάλεσε ανησυχία σε πολλούς Ρώσους, ορισμένοι από τους οποίους προτίμησαν να φύγουν από τη χώρα.

Οι ρωσικές αρχές αναγνώρισαν χθες πως υπάρχει «μεγάλη» ροή αυτοκινήτων που θέλουν να περάσουν στη Γεωργία, με περίπου 2.300 οχήματα να καταμετρώνται μόνο σε μια συνοριακή διέλευση.

Στα σύνορα με το Καζακστάν και τη Μογγολία καταγράφηκε επίσης αύξηση της κίνησης, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για ενίοτε πολύωρη αναμονή ως τη διέλευση.

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκτιμούσε ότι οι πληροφορίες περί «εξόδου» Ρώσων είναι «σε μεγάλο βαθμό υπερβολές».

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους Ρώσους χθες βράδυ, τους είπε πως ο πρόεδρός τους στέλνει εσκεμμένα «πολίτες στον θάνατό τους». «Η ρωσική κυβέρνηση κατανοεί απόλυτα πως στέλνει πολίτες στον θάνατο», τόνισε ο κ. Ζελένσκι, καλώντας τους ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν. «Θα έχετε πολιτισμένη μεταχείριση (...) κανένας δεν θα μάθει τις συνθήκες της παράδοσής σας», υποσχέθηκε, μιλώντας ρωσικά.

Τα δημοψηφίσματα συνεχίζονται

Η Μόσχα εξάλλου ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως αντικαταστάθηκε ο ανώτατος αξιωματικός που ήταν αρμόδιος για την επιμελητεία, τον αδύναμο κρίκο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» που άρχισε στην Ουκρανία πριν από επτά μήνες. Οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπέλυσαν πρόσφατα αντεπίθεση που τους επέτρεψε να ανακτήσουν μεγάλες εκτάσεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου (ανατολικά).

Ο στρατηγός Ντμίτρι Μπουλγκάκοφ, υφυπουργός Άμυνας, μετατέθηκε σε «άλλη θέση» και αντικαταστάθηκε από τον υποστράτηγο Μιχαήλ Μιζίντσεφ, ως τώρα επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου Εθνικής Άμυνας.

Η Ρωσία εξάλλου συνέχιζε χθες Σάββατο τα δημοψηφίσματα που αναμένεται να οδηγήσουν στην προσάρτηση τεσσάρων περιφερειών της Ουκρανίας που ελέγχει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, αψηφώντας τις απειλές της Δύσης πως θα της επιβάλουν επιπλέον κυρώσεις αν προχωρήσει στην κίνηση αυτή.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε προχθές Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του θα επιβάλει «γρήγορα και αυστηρά» τιμωρητικά μέτρα σε περίπτωση προσαρτήσεων, κρίνοντας πως «τα δημοψηφίσματα της Ρωσίας αποτελούν απάτη», «πρόσχημα για την προσάρτηση τμημάτων της Ουκρανίας διά της βίας».

Οι χώρες της G7 (ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία) παρότρυναν «όλες τις χώρες να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτά τα πλασματικά δημοψηφίσματα» που δεν έχουν κατ’ αυτές «καμιά νομική ισχύ», ούτε «νομιμοποίηση».

Ο ουκρανικός στρατός υποστήριξε χθες το πρωί πως λόγω της μικρής συμμετοχής, μέλη των εκλογικών επιτροπών πηγαίνουν συνοδευόμενοι από τον ρωσικό στρατό στα σπίτια κατοίκων προκειμένου να ψηφίσουν μέσα σε αυτά.

Χωρίς να φθάσει στο σημείο να καταγγείλει τις ψηφοφορίες, η Κίνα, ο στενότερος εταίρος της Ρωσίας, κάλεσε να γίνεται σεβαστή «η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών».

Τα δημοψηφίσματα στις περιφέρειες που ελέγχουν οι αυτονομιστές Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ (ανατολικά) και σε ζώνες υπό ρωσική κατοχή στις περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια (νότια) θα ολοκληρωθούν μεθαύριο Τρίτη 27η Σεπτεμβρίου.

Στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και σε άλλες πόλεις, οι αρχές οργάνωσαν κινητοποιήσεις υποστήριξης στις ψηφοφορίες, με σημαίες και συνθήματα.

«Ρωσοφοβία»

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι κάλεσε χθες Σάββατο την Ουκρανία και τη Ρωσία να μην επιτρέψουν ο πόλεμος να «εξαπλωθεί» κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ευχόμενος να υπάρξει «ειρηνική επίλυση» της σύγκρουσης.

Από το ίδιο βήμα, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε χθες τη «ρωσοφοβία άνευ προηγουμένου» δυτικων ηγετών, που χαρακτήρισε «γκροτέσκα».

«Δεν διστάζουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους όχι μόνο να καταφέρουν στρατιωτική ήττα στη χώρα μας, αλλά να καταστρέψουν τη Ρωσία», πρόσθεσε. Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τις πιέσεις της Κίνας στη χώρα του προκειμένου να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, ο κ. Λαβρόφ περιορίστηκε να πει «μπορείτε να πείτε (...) πως απέφυγα να απαντήσω στην ερώτησή σας».

Το Ιράν βρέθηκε από την πλευρά του στο στόχαστρο των ουκρανικών αρχών, που του προσάπτουν παραδόσεις όπλων στη Μόσχα, ιδίως UAVs, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο σε επίθεση της Ρωσίας εναντίον του λιμανιού της Οδησσού προχθές Παρασκευή.

