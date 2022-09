Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο (εικόνες)

Η εκτόξευση έγινε μετά την άφιξη της δύναμης κρούσης πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ για κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τις νοτιοκορεατικές ένοπλες.



Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς τα ανοικτά των ανατολικών της ακτών, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, μετά την άφιξη της δύναμης κρούσης πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ για κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τις νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις και λίγα εικοσιτετράωρα προτού φθάσει στη Σεούλ η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις για συνομιλίες με τον πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου», ανέφερε το γενικό επιτελείο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς που εκτοξεύθηκε από περιοχή κοντά στην Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με την ιαπωνική ακτοφυλακή, κατέπεσε ήδη στη θάλασσα. Το τηλεοπτικό δίκτυο NHK ανέφερε πως η θαλάσσια περιοχή όπου κατέπεσε βρίσκεται εκτός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Η εκτόξευση, μια από τις πολλές δοκιμές όπλων που έχει κάνει φέτος η Βόρεια Κορέα, καταγράφεται έπειτα από πληροφορίες που δημοσιοποίησε η Σεούλ, κατά τις οποίες η Πιονγκγιάνγκ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου εκτοξευόμενου από υποβρύχιο (SLBM).

Πρόκειται για την πρώτη δοκιμή πυραύλου από τις αρχές Ιουνίου, όταν η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε οκτώ βαλλιστικούς πυραύλους μέσα σε μια ημέρα, κάτι που ώθησε τις ΗΠΑ να αξιώσουν την επιβολή νέων κυρώσεων για την παραβίαση αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Βόρεια Κορέα απορρίπτει τις συναφείς αποφάσεις του ΣΑ, που χαρακτηρίζει παραβιάσεις των κυρίαρχων δικαιωμάτων της στην εθνική άμυνα και στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Ronald Reagan και τα σκάφη συνοδείας του έφθασαν την Παρασκευή στο λιμάνι της Μπουσάν, στις νότιες ακτές της Νότιας Κορέας.

Η παρουσία του ικανοποιεί τη βούληση της Σεούλ και της Ουάσινγκτον να αυξήσουν τους λεγόμενους «στρατηγικούς πόρους»των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο, έχει δηλώσει πως η πρόθεσή του να πολλαπλασιαστούν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, μετά την αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών του προκατόχου του.

Το Ρόναλντ Ρέιγκαν θα λάβει μέρος σε κοινά γυμνάσια στις ανατολικές ακτές της Νότιας Κορέας. Οι ΗΠΑ, βασικός σύμμαχος της Νότιας Κορέας, διατηρούν κάπου 28.500 στρατιωτικούς σε βάσεις στη νοτιοκορεατική επικράτεια.

Οι δύο χώρες διεξάγουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια εδώ και δεκαετίες επιμένοντας στον αμυντικό της χαρακτήρα, όμως η Βόρεια Κορέα τις θεωρεί πρόβες εισβολής στο έδαφός της. Αμερικανοί και νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι λένε εδώ και μήνες πως ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν προετοιμάζεται για νέα δοκιμή πυρηνικού όπλου. Εάν πράγματι γίνει, θα πρόκειται για την έβδομη από το 2006. Η πιο πρόσφατη είχε γίνει το 2017. Το όπλο που δοκιμάστηκε ήταν το ισχυρότερο που κατασκεύασε ποτέ η Πιονγκγιάνγκ, με ισχύ που εκτιμήθηκε πως έφθασε τους 250 χιλιοτόνους. Η Βόρεια Κορέα είχε αναφερθεί την εποχή σε δοκιμή βόμβας υδρογόνου.

