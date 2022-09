Κοινωνία

Καρπενήσι: “Να προσέχεις το παιδί” - Tο ιδιόχειρο σημείωμα της 48χρονης αγνοούμενης (εικόνες)

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 48χρονης. "Χτενίζουν" την περιοχή οι Αρχές.



«Να προσέχεις το παιδί» φέρεται να γράφει το σημείωμα που άφησε η 48χρονη αγνοούμενη στην Ευρυτανία, μέσα στο αυτοκίνητό της που εντοπίστηκε στη γέφυρα της Τατάρνας και αποτελεί το τελευταίο ίχνος της.

Η εξαφάνισή της έγινε γνωστή την περασμένη Πέμπτη, την τελευταία ημέρα δηλαδή που η ίδια έδωσε σημεία ζωής.

Μέσα στο αυτοκίνητο η γυναίκα είχε αφήσει το κινητό της τηλέφωνο αλλά και δέκα σελίδες γραμμένες από την ίδια. Μεταξύ άλλων, έγραφε: «Αν με βρείτε τραυματισμένη, μην μου προσφέρετε τις πρώτες βοήθειες, αλλά να μου κάνετε ευθανασία» καθώς και κάποια λόγια για τον άντρα της και το γιο της.

Το θρίλερ, ωστόσο, συνεχίζεται, με το Star να αποκαλύπτει ότι στο ιδιόχειρο σημείωμά της, η 48χρονη έγραφε «να προσέχεις το παιδί», τον 19χρονο γιο της, απευθυνόμενη πιθανότατα στον σύζυγό της.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή της Λίμνης. Το Σάββατο το ειδικό τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εντόπισε εύρημα που πιθανόν σχετίζεται με την υπόθεση. Σύμφωνα με τα evritanika.gr το τεχνολογικά εξελιγμένο μηχάνημα του Ερυθρού Σταυρού ονομάζεται SONAR EMILY και πρόκειται για ένα τηλεκατευθυνόμενο ναυαγοσωστικό ρομπότ το οποίο βοηθά στον εντοπισμό αγνοουμένων στο νερό, έχοντας τη δυνατότητα εντοπισμού ακόμα και σε βάθος 70 μέτρων. Έχει ακτίνα δράσης έως και 400μ. από το χειριστή του και οι αρχές ευελπιστούν ότι θα συνδράμει αποφασιστικά στις έρευνες για τον εντοπισμό της 48χρονης γυναίκας.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή στη λίμνη και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με επικρατέστερη την εκδοχή η γυναίκα να έπεσε στα νερά της λίμνης σε μια κίνηση απελπισίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 48χρονη γυναίκα στις 19 Σεπτεμβρίου είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα του Καρπενησίου και έκανε μήνυση κατά του συζύγου της για ξυλοδαρμό. Η γυναίκα έφτασε στο σημείο να τον καταγγείλει μετά από έντονο καβγά που είχαν μεταξύ τους για την περιουσία που κληρονόμησε η ίδια το τελευταίο διάστημα.

Μετά τη μήνυση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άντρα της και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αφού πρώτα του όρισε τακτική δικάσιμο.

