Γκάφα Ερντογάν: Ανήρτησε λάθος πίνακα για την Τριπολιτσά

O πίνακας που παρουσίασε ο Ερντογάν είναι ένα έργο του Georg Philipp Rugendas και απεικονίζει άλλη μάχη. Οι νέες προκλητικές δηλώσεις.



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την περασμένη Παρασκευή προσπάθησε να δυναμιτίσει κι άλλο το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναρτώντας στο Twitter μία φωτογραφία με έναν πίνακα από την άλωση της Τριπολιτσάς κάνοντας λόγο για «σφαγή».

Ωστόσο ο πίνακας είναι ένα έργο του George Philipp Rugendas, ο οποίος απεβίωσε το 1742, όπου έχε απεικονίσει τη μάχη του Πετροβαραντίν.Την σχετική αποκάλυψη έκανε ο Επίκουρος Καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας στο Rabdan Academy και πρώην Αντιπρόεδρος του ΚΕΔΙΣΑ Σπύρος Πλεκούδας.

Ο Ερντογάν στην ανάρτησή του έγραφε πως «δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη Σφαγή της Τριπολιτσάς, που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, στην οποία δολοφονήθηκαν βάναυσα χιλιάδες μουσουλμάνοι Τούρκοι, Αλβανοί αδελφοί μας και Εβραίοι».

Η μάχη του Πετροβαραντίν

Η Μάχη του Πετροβαραντίν, γνωστή και ως Μάχη του Πιτερβαρντάιν , έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 1716 κατά τη διάρκεια του Αυστροτουρκικού πολέμου, όταν ο Οθωμανικός στρατός πολιόρκησε το ελεγχόμενο από τους Αψβούργους φρούριο Petrovaradin στα στρατιωτικά σύνορα της μοναρχίας των Αψβούργων (σήμερα Novi Sad , Vojvo , Σερβία ).

Οι Οθωμανοί προσπάθησαν να καταλάβουν το Πετροβαραντίν, το λεγόμενο Γιβραλτάρ στον Δούναβη , αλλά γνώρισαν μια μεγάλη ήττα από στρατό το μισό του δικού τους, παρόμοια με την ήττα που είχαν βιώσει το 1697 στη Ζέντα. Ο Οθωμανός Μεγάλος Βεζίρης Νταμάντ Αλή Πασάς τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο Οθωμανικός στρατός έχασε 20.000 άνδρες και 250 όπλα από τον στρατό των Αψβούργων με επικεφαλής τον Στρατάρχη Ευγένιο της Σαβοΐας .

Οι Αυστριακοί εδραίωσαν αυτή τη νίκη βαδίζοντας στο Μπανάτ και κατακτώντας το Τέμεσβαρ , το τελευταίο εναπομείναν τουρκικό φρούριο στην Ουγγαρία, ακολουθούμενο από το Βελιγράδι.

"Γιορτάσαμε τα 100 χρόνια, διώξαμε τον Έλληνα από τη χώρα μας"

Ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας και μετά τις απειλές για εισβολή στα νησιά τώρα έκανε αναδρομή... στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα σε ομιλία του είπε «100 χρόνια πριν μετά από σειρά νικών και με τις οποίες διώξαμε τον Έλληνα από τη χώρα μας, τερματίσαμε με νίκη τον τουρκικό αγώνα».

Έκανε επίσης λόγο για ελληνικές και αρμένικες συμμορίες που «ενθαρρύνθηκαν» από της δυνάμεις κατοχής κατά τον τουρκικό αγώνα.

