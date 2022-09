Υγεία - Περιβάλλον

Ελβετία - εμβόλια: Θα καταστρέψουν πάνω από 10 εκατομμύρια ληγμένες δόσεις

Το ποσό "μαμούθ" που κόστισαν στο δημόσιο οι δόσεις προς καταστροφή.

Οι αρχές της Ελβετίας είναι αναγκασμένες να προχωρήσουν στην καταστροφή 10,3 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της Moderna κατά της COVID-19, η ημερομηνία λήξης των οποίων παρήλθε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το ελβετικό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο εξήγησε πως δεν έχει άλλες επιλογές, στο μέτρο που η ημερομηνία λήξης των δόσεων παρήλθε την Τετάρτη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Keystone-ATS, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ειδησεογραφικού ιστότοπου Beobachter, σύμφωνα με τον οποίο οι δόσεις προς καταστροφή κόστισαν στο δημόσιο κάπου 280 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (294 εκατ. ευρώ).

Εξάλλου, 2,5 εκατ. δόσεις παραμένουν αποθηκευμένες σε βάση επιμελητείας του στρατού και άλλες 7,8 εκατ. φυλάσσονται σε αποθήκη στο Βέλγιο, διευκρίνισε το υπουργείο, υπογραμμίζοντας πως η στρατηγική του ως προς την προμήθεια εμβολίων εξαρχής ήταν να παραγγέλνει περισσότερες δόσεις από ό,τι χρειάζονταν για τους 8,7 εκατομμύρια κατοίκους της Ελβετίας.

Η χώρα παρήγγειλε έτσι δόσεις εμβολίων διαφόρων φαρμακευτικών εταιρειών, για να αποφύγει την εξάρτησή της από εμβόλια που θα μπορούσαν να αποδειχθούν αναποτελεσματικά, τα προβλήματα εφοδιασμού και την αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων.

Τον Ιούνιο, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Swissinfo εκτιμούσε πως η Ελβετία διαθέτει πλεόνασμα 38 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων κατά της COVID, η ημερομηνία λήξης των οποίων αναμένεται να παρέλθει πριν από το τέλος της χρονιάς.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε πως περίπου 3,5 εκατ. δόσεις του νέου εμβολίου της Moderna θα είναι διαθέσιμες όταν η Ελβετία θα ξεκινήσει την προσεχή εκστρατεία χορήγησης αναμνηστικών δόσεων, τον Οκτώβριο.

Η Ελβετία, που έχει καταγράψει 13.556 θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην επικράτειά της, έχει εμβολιάσει πλήρως περί το 70% του πληθυσμού της.

