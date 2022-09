Κοινωνία

Κίναρος – κυρά Ρηνιώ στον ΑΝΤ1: Δεν με νοιάζουν τα τουρκικά drones, με φυλάνε οι στρατιώτες (βίντεο)

Η μοναδική κάτοικος στην Κίναρο μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με θέα" για τις... επισκέψεις των τουρκικών drones πάνω από το νησί.



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» μίλησε η μοναδική κάτοικος του νησιού Κίναρος, γνωστή ως Κυρά Ρηνιώ.

Η κυρά Ρηνιώ, η οποία ζει στην Κίναρο 22 χρόνια, αναφέρθηκε στις «επισκέψεις» που δέχεται συχνά από τουρκικά drones, τα οποία πετούν πάνω από το νησί.

«Δεν με νοιάζει που πετάνε τα τουρκικά drones από πάνω μου», ανέφερε η κυρά Ρηνιώ, η οποία δήλωσε πως δεν φοβάται τίποτα αφού έχει τους στρατιώτες να την φυλάνε.

Όπως είπε δεν έχει δει τα τουρκικά drone, γιατί πετάνε συνήθως τη νύχτα.

Αυτούς που σκέφτεται όπως ανέφερε είναι τα παιδιά και έστειλε το μήνυμα να συμμορφωθούν όλοι και να βάλουν νερό στο κρασί τους. «Δεν είναι καλό να γίνει πόλεμος, ούτε για εμάς ούτε και γι’ αυτούς», ανέφερε.

