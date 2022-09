Κοινωνία

Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ημιμαραθώνιο

Σήμερα η διεξαγωγή του 7ου Ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού». Που θα διακοπεί η κυκλοφορία.



Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 12 το μεσημέρι έχει προχωρήσει σήμερα, Κυριακή (25/9) η Τροχαία στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του 7ου Ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω διεξαγωγής του 7ου Ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού», την Κυριακή 25/09/2022, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 07.30΄-12.00΄ στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους περιοχής Δήμων Αθηναίων, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ως εξής:

Στην Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο έρεισμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα της από τη διασταύρωση Λ. Αθηνών & Μυστρά έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ) έως την Ιερά Οδό Ελευσίνας (20,000 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Πειραιώς, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ηρακλειδών και Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ιερά Οδός, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Κηφισού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

