Παίδων “Αγία Σοφία” – Κωνσταντόπουλος: Χρειάζονται άμεσα αναισθησιολόγοι στο νοσοκομείο (βίντεο)

Για τις ελλείψεις αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και τις λίστες αναμονής στα χειρουργεία μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα» ο Δημοσθένης Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου.

«Οι λίστες υπήρχαν πάντα δεν ανακαλύψαμε τώρα τις λίστες. Είναι λογικό από την στιγμή που υπάρχουν παιδιά που ΄θέλουν να χειρουργηθούν, λιγότεροι γιατροί οι λίστες μεγαλώνουν» είπε και πρόσθεσε: «Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με γρήγορες διαδικασίες να έρθουν αναισθησιολόγοι στο νοσοκομείο».

«Αυτή την στιγμή υπάρχουν στο νοσοκομείο 10 αναισθησιολόγοι, όμως είναι 9 γιατί ο ένας έχει αναρρωτική άδεια. Συνεπώς δεν φτάνουν σίγουρα, γιατί δεν είναι μόνο οι αναισθησιολόγοι στο χειρουργείο, αλλά είναι και άλλα τμήματα που χρειάζονται αναισθησιολόγους», τόνισε ακόμα ο κ. Κωνσταντόπουλος και σημείωσε ότι «το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη αναισθησιολόγων. Εμείς θεωρούμε ότι το ΕΣΥ θέλει μια αναδιοργάνωση εξ αρχής. Αυτά είναι ημίμετρα. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις.»

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «δεν είναι μόνο το ιατρικό προσωπικό όμως είναι το νοσηλευτικό, το διοικητικό, υπάρχει μια αλυσίδα στο νοσοκομείο». Ανέφερε ακόμα ότι «η αναμονή στα χειρουργεία είναι περίπου 3000. Αν εξαιρέσουμε κάποια που σίγουρα έχουν γίνει και 2000 να είναι πολλά τα παιδιά. Πάντα θα υπάρχουν λίστες, όσους γιατρούς και να φέρεις γιατί αυτά τα περιστατικά δεν είναι επείγοντα».

Στην συνέχεια τόνισε πως «αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι τα επείγοντα γίνονται, μην τρομάζει ο κόσμος ότι θα έρθουμε στο νοσοκομείο και δεν θα βρούμε αναισθησιολόγο να χειρουργηθεί το παιδί. Στην εφημερία γίνονται όλα. Πρέπει να γίνει εξαρχής ένας σχεδιασμός, δεν λείπουν μόνο αναισθησιολόγοι».

«Οι 4 θέσεις που θα προκηρυχθούν τώρα με γρήγορες διαδικασίες, είχαν προκηρυχθεί το 2010 και το 2011 αλλά είχαν παγώσει λόγω αναστολής των διαδικασιών της κρίσης. Από εκεί το θέμα έχει ξεκινήσει και διογκώθηκε στην συνέχεια. Θέλουμε μια δημόσια υγεία με παροχές, αλλά δεν είναι μόνο το ιατρικό κομμάτι», είπε τέλος ο κ. Κωνσταντόπουλος.

