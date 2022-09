Τεχνολογία - Επιστήμη

“Orca”: Το εντυπωσιακό μονοθέσιο από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα των φοιτητών που έφτιασε το πρότυπο μονοθέσιο βρέθηκε στην εκπομπή "Στούντιο με θέα". Τα χαρακτηριστικά του οχήματος και οι δυνατότητες που έχει.



«Orca» ονομάζεται το πρότυπο μονοθέσιο που δημιούργησε η φοιτητική ομάδα του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).



Η μόνη σχέση με τη γνωστή φάλαινα είναι ότι αποτέλεσε την έμπνευση για να δώσουν στο όχημα παρόμοιο σχήμα.

To όχημα είναι όλο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα και ζυγίζει μόλις 26 κιλά.

Το εντυπωσιακό μονοθέσιο που έφτιαξαν τα παιδιά τράβηξε τα βλέμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ έχει αποσπάσει και πολλά βραβεία.

Στο στούντιο της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» βρέθηκαν μέλη της ομάδας των φοιτητών που το δημιούργησαν.

Συγκεκριμένα για την «Orca» μίλησαν ο Στράτος Παππάς υπεύθυνος μάρκετινγκ, ο Γιώργος Περήφανος, ο project manager στο ECO και η Μαρία Μουταντωνάκη, η οδηγός του οχήματος, ενώ μαζί τους ήταν και ο Κωνσταντίνος Στεργίου, ο υπεύθυνος καθηγητής της ομάδας.

Παρακολουθήστε τι είπαν στο «Στούντιο με θέα» και την Φαίη Μαυραγάνη:

Ειδήσεις σήμερα:

Κίναρος – κυρά Ρηνιώ στον ΑΝΤ1: Δεν με νοιάζουν τα τουρκικά drones, με φυλάνε οι στρατιώτες (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Κόβουν ξύλα από ξένα χωράφια για το τζάκι τους

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής