Κοινωνία

Ψυχικό - Πρεσβεία Ιράν: Μολότοφ πέταξαν άγνωστοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στην πρεσβεία του Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα άγνωστοι.

Επίθεση με βόμβα μολότοφ κατά της πρεσβείας του Ιράν, που βρίσκεται στην οδό Στρατηγού Καλλάρη στο Ψυχικό, πραγματοποίησαν άγνωστοι χθες αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 1 τα ξημερώματα δυο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εκτόξευσαν μια βόμβα μολότοφ η οποία εξερράγη στο μαντρότοιχο της πρεσβείας χωρίς όμως να προκαλέσει κάποια υλική ζημία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρπενήσι: Βατραχάνθρωποι θα βουτήξουν στη λίμνη Κρεμαστών για την 48χρονη

Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σε περιοχές της Ελλάδας

Κίναρος – κυρά Ρηνιώ στον ΑΝΤ1: Δεν με νοιάζουν τα τουρκικά drones, με φυλάνε οι στρατιώτες (βίντεο)