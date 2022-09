Οικονομία

Χατζηδάκης: Το 87% των συνταξιούχων θα δει κατευθείαν αύξηση

Τι είπε για την αύξηση, που θα δοθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2023 και την προσωπική διαφορά. Ο υπουργός Εργασίας έδωσε παραδείγματα.

«Μετά από 12 χρόνια ξεπαγώνουν οι συντάξεις και τουλάχιστον το 87% των συνταξιούχων θα δει κατευθείαν αύξηση στη σύνταξη, πολλοί από τους οποίους, μάλιστα, θα δουν διπλή και τριπλή αύξηση», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι η αύξηση, που θα δοθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2023, συνδέεται με τον τιμάριθμο και την ανάπτυξη και ανέφερε ότι το ποσοστό της αύξησης θα προσδιοριστεί μόλις ανακοινωθούν από την ΕΛΣΤΑΤ τα επίσημα στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ και την αύξηση του τιμαρίθμου την τρέχουσα χρονιά.

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι για πάρα πολλούς συνταξιούχους οι αυξήσεις θα είναι περισσότερες. Όπως εξήγησε, το 2023 θα υπάρξει αύξηση των αποδοχών από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση από την 4η δόση του επανυπολογισμού συντάξεων για 30 έτη και άνω και τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης των 250 ευρώ, καθώς και η προαναφερόμενη αύξηση βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης.

«Η μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων θα δει κατευθείαν αύξηση στη σύνταξη», αποσαφήνισε ο κ. Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι κάποιοι, παρότι δεν θα δουν κάτι αμέσως στην τσέπη τους διότι έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά, λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, με αυτές τις αυξήσεις θα «ροκανίσουν» σημαντικά την προσωπική διαφορά και θα βρεθούν σε καλύτερη θέση για μελλοντικές αυξήσεις. Ωστόσο, η πλειονότητα όσων υπάγονται στις διατάξεις για την προσωπική διαφορά θα δει αύξηση στο εισόδημα, λόγω της κατάργησης της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. «Έχουμε υπολογίσει, χωρίς να λογαριάσουμε την επίδραση που μπορεί να έχει η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ ή η 4η δόση επανυπολογισμού του νόμου Βρούτση, ότι μόνο το 13% των συνταξιούχων θα μείνει χωρίς πραγματικές αυξήσεις, το 87% θα έχει αυξήσεις και πολλοί από αυτούς θα έχουν διπλή αύξηση και άλλοι θα έχουν και τριπλή αύξηση», επεσήμανε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι από τους 850.000 συνταξιούχους που εμπίπτουν στην προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου οι 504.000 θα ωφεληθούν άμεσα λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα, υπογραμμίζοντας τα εξής:

Παράδειγμα 1:

Αν υποτεθεί ότι το ποσοστό της αύξησης θα ανέλθει στο 7%, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη 750 ευρώ θα έχουν μηνιαίο όφελος 53 ευρώ, ενώ το ετήσιο όφελος θα είναι 636 ευρώ, (δηλαδή το 85% της 13ης σύνταξης). Όμως, όπως συμπλήρωσε ο υπουργός, οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας θα είναι στη συντριπτική πλειονότητα τους επιλέξιμοι για το επίδομα των 250 ευρώ. Επομένως, αν προστεθεί στα 636 ευρώ, που είναι το ετήσιο όφελος από την αύξηση, η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 886 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Με σενάριο αύξησης 7%, συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη 900 ευρώ θα έχουν μηνιαίο όφελος 63 ευρώ και ετήσιο όφελος 756 ευρώ, (δηλαδή το 90% της 13ης σύνταξης).

Παράδειγμα 3:

Αν υποτεθεί ότι το ποσοστό της αύξησης διαμορφωθεί στο 7%, κάποιος που λαμβάνει αναπηρική σύνταξη των 514 ευρώ, θα έχει μηνιαίο όφελος 36 ευρώ και ετήσιο όφελος 432 ευρώ. Αν προστεθεί και το ποσό της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης των 250 ευρώ, το συνολικό όφελος θα ανέλθει στα 682 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι το θέμα της έκδοσης των ληξιπρόθεσμων εκκρεμών κύριων συντάξεων βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστική επίλυσή του και ότι από τις αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσει το πρόγραμμα χορήγησης χαμηλότοκων δανείων σε νέους ή νέα ζευγάρια.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και σε ακόμη ένα νέο μέτρο που αφορά το επίδομα μητρότητας, το οποίο επεκτείνεται στον ιδιωτικό τομέα από το 2023 για τρεις μήνες. Από τους έξι μήνες, δηλαδή, στους εννέα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και για τον πατέρα και αποσκοπεί πρωτίστως στη στήριξη της οικογένειας και στην εξίσωση, ουσιαστικά, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με βάση το παράδειγμα που έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο, μία μητέρα λαμβάνει σήμερα για ειδική παροχή προστασίας μητρότητας τον βασικό κατώτατο μισθό επί έξι μήνες, δηλαδή 713 Χ 6 = 4.278 ευρώ (μεικτά). Με την επέκταση του επιδόματος κατά τρεις μήνες θα λάβει 713 Χ 9= 6.417 ευρώ μεικτά.

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα που κάνει λόγο για «πάγωμα» της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, ο υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα «παγώσουν» γι' αυτές τις κατηγορίες των ασφαλισμένων και σημείωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον νόμο Κατρούγκαλου, τσάκισε τους αυτοαπασχολούμενους. Η κυβέρνησή μας άλλαξε άρδην το σύστημα αυτό υπέρ των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Πλέον, ο μισθωτός που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό δίνει σε εισφορές στον ΕΦΚΑ 20% περισσότερο από ό,τι δίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν παγώσουμε τις εισφορές, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πάρουν υψηλές συντάξεις, διότι για να πάρεις σύνταξη πρέπει να καταβάλεις προηγουμένως εισφορές. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό να δίνει υψηλότερες εισφορές από ό,τι δίνει ένας γιατρός, ένας δικηγόρος και ένας μηχανικός. Μπορεί να διανύουμε το τελευταίο έτος πριν από τις εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι».

Τέλος, σχετικά με τα αναδρομικά, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι θα δοθούν σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.

