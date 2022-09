Οικονομία

Κικίλιας: Ο οδηγός Μισελέν θα προβάλει παγκοσμίως την ελληνική γαστρονομία

Έυσημα στους Έλληνε σεφ και τα εστιατόρια έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας. Τι είπε για την προσπάθεια επέκτασης της τουριστικής περιόδου.



Τα εύσημα στους Έλληνες σεφ, στα εστιατόρια και τα ταβερνάκια όσο και στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής, έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας, για τη μοναδική γαστρονομική εμπειρία που προσφέρει η χώρα.

"Θέλω να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς Έλληνες Σεφ και όλον τον κλάδο της εστίασης για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν", τόνισε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι "η χώρα είναι μοναδικός γαστρονομικός προορισμός, επεκτείνοντας με αυτόν τον τρόπο την τουριστική περίοδο".

"Ετσι, η συμφωνία που υπογράψαμε με τον οδηγό Μισελέν, μεγιστοποιεί τις δυνατότητες προβολής της ελληνικής γαστρονομίας σε όλον τον κόσμο", είπε ο υπουργός τουρισμού από τη Στοκχόλμη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Aναφορικά με την προσπάθεια επέκτασης της τουριστικής περιόδου, ο κ. Κικίλιας, ο οποίος μέσα στον Σεπτέμβριο έχει επισκεφτεί διαδοχικά το Βερολίνο, την Βιέννη, το Παρίσι και τη Στοκχόλμη, επισήμανε ότι τα κίνητρα που έδωσε ο πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις αεροπορικές εταιρείες και τους tour operators αποτελούν ευκαιρία προκειμένου για πρώτη φορά η χώρα να έχει ισχυρή παρουσία και την off season περίοδο.

"Όλοι μαζί, ξενοδόχοι, εστιάτορες, έμποροι, άνθρωποι του τουρισμού κάνουμε μία συντονισμένη προσπάθεια να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, φέρνοντας επιπλέον έσοδα στην ελληνική οικονομία", είπε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι και "μία ακόμα πτήση, μία ακόμα εβδομάδα, ένας ακόμα προορισμός αποτελεί κέρδος για τη χώρα".

