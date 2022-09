Παράξενα

Μεθυσμένος οδηγούσε αντίθετα στην εθνική οδό - Κινηματογραφική καταδίωξη

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε στο πρανές του δρόμου. Ποια είναι η κατάσταση υγείας του οδηγού.

(εικόνα αρχείου)

Κινηματογραφική καταδίωξη ενός αυτοκινήτου έγινε τα ξημερώματα στην εθνική οδό από Λάρισα προς Βόλο, με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος, σε κατάσταση μέθης (στο ρεύμα προς Αθήνα με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη!), με αποτέλεσμα εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί στο πρανές του δρόμου. Ο συλληφθείς εγκλωβίστηκε, χρειάστηκε η επέμβαση της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ, για να απεγκλωβιστεί και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη στις 3.40 σήμερα τα ξημερώματα επί του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας, ένας 63χρονος, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, επιβιβαζόμενος σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, έχοντας προσκρούσει και στην κεντρική νησίδα ασφαλείας του Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Βελεστίνου.

Μάλιστα, κινούμενος αντίθετα επί του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα προς Αθήνα, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εξετράπη αριστερά της πορείας του και ακινητοποιήθηκε στο πρανές.

Κατά τη διάρκεια της αντίθετης κίνησης του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο καθώς και εκτός αυτού, όπου συνέδραμαν περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας το ακολουθούσε κινούμενο κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του, με συνεχή προσπάθεια ακινητοποίησής του.

Ο 63χρονος οδηγός του οχήματος διακομίστηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

πηγή: magnesianews.gr