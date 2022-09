Κοινωνία

Φωτιά στον Μαραθώνα - στη “μάχη” και εναέρια

Άμεσα έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν επίγεια και από αέρος.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Μαραθώνα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Βρανάς του Μαραθώνα και καίει ελιές και χαμηλή βλάστηση, χωρίς να απειλεί κατοικίες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες.

Άμεσα οριοθετήθηκε η #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βρανάς Μαραθώνα Αττικής. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2022

Στην περιοχή του Μαραθώνα, είχε εκδηλωθεί και εχθές, Σάββατο πυρκαγιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

