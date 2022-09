Κοινωνία

Όλυμπος: Επιχειρήσεις διάσωσης τραυματιών

Άντρες της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και ελικόπτερο Super Puma, έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό και την διάσωση των τραυματιών.

Πολύωρη επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου ατόμου από τον Όλυμπο είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα του Σαββάτου, από το καταφύγιο Κάκκαλος σε ύψος 2.650 μέτρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική που ειδοποιήθηκε στις 17:08, χθες, κινητοποιήθηκαν δύο κλιμάκια με οκτώ πυροσβέστες από το Λιτόχωρο Πιερίας και την 2η ΕΜΑΚ προκειμένου να προσεγγίσουν τον τραυματισμένο ορειβάτη. Σύμφωνα με το Κέντρο επιχειρήσεων της Π.Υ. ο άνδρας έχει τραύμα στο γόνατο και έχει σηκωθεί ελικόπτερο, πιθανότατα Super Puma, προκειμένου να τον παραλάβει.

Παράλληλα, εξελίσσεται εδώ και λίγη ώρα δεύτερη επιχείρηση διάσωσης. Το ένα κλιμάκιο των πυροσβεστών πεζοπορεί προς τη θέση «Λούκι» του Ολύμπου καθώς υπήρξε κλήση για ένα άτομο τραυματισμένο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για αλλοδαπό τον οποίο εντόπισε Έλληνας ορειβάτης, τραυματισμένο και ενημέρωσε μέσω του 112.

