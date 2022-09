Πολιτική

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για Κύπρο: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την απελευθέρωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχηρό μήνυμα για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής σε μέρος της Κύπρου, από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Ισχυρό μήνυμα για την άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τα Κατεχόμενα της Κύπρου και τον άμεσο τερματισμό της παράνομης κατοχής σχεδόν της μισής νήσου απέστειλε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, κατά τη διάρκεια του επίσημου ετήσιου δείπνου της Ομοσπονδίας των Κυπροαμερικανικών Οργανώσεων, προχθές το βράδυ, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς -όπως είπε- απευθύνεται για τελευταία φορά ως Πρόεδρος προς την ελληνοκυπριακή ομογένεια, για τη συνεισφορά της οποίας νιώθει βαθύτατη ευγνωμοσύνη, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής τόνισε ότι «όλοι εμείς επιθυμούμε την επικράτηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης στην Κύπρο».

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ τον αγώνα μας μέχρι να επιτύχουμε τον δίκαιο σκοπό μας, που δεν είναι άλλος από την απελευθέρωση της Κύπρου μας και την ύπαρξη μίας ενωμένης και ευημερούσας Κύπρου», υπογράμμισε.

Τιμώμενο πρόσωπο στο δείπνο ήταν ο καθηγητής Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Ιρβάιν της Καλιφόρνιας, δρ. Κυριάκος Αθανασίου, τον οποίο ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής χαρακτήρισε «λαμπρό παράδειγμα υπενθύμισης σε ολόκληρο τον κόσμο του ταλέντου, της ευρηματικότητας και της ευφυΐας των Ελλήνων της Κύπρου». Όπως επεσήμανε, «η πολυαγαπημένη κυπριακή κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ισχυρό τμήμα του βασικού κορμού του Ελληνισμού της Διασποράς, λαμπρό κομμάτι της ομογένειάς μας. Όπως, μάλιστα, ο καθηγητής Αθανασίου αφιέρωσε όλη του τη ζωή για την ανακούφιση του πόνου των συνανθρώπων μας, έτσι και όλοι εμείς οφείλουμε να αφιερώνουμε, όπως αφιερώνουμε, τις ζωές μας προκειμένου να απαλλαγεί άπαξ και διά παντός του πόνου η Κύπρος μας, για την οποία οι καρδιές όλων μας χτυπάνε δυνατά».

Τέλος, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη βαθύτατη τιμή της πρόσκλησής του ως συμπροέδρου επί τιμή της εκδήλωσης μαζί με τον κ. Αναστασιάδη. «Αυτό αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή», σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεθυσμένος οδηγούσε αντίθετα στην εθνική οδό - Κινηματογραφική καταδίωξη

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

“Orca”: Το εντυπωσιακό μονοθέσιο από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (βίντεο)