Παυλόπουλος για Τουρκία: θα έχουν την ίδια τύχη με την Τριπολιτσά αν θίξουν έστω μια σπιθαμή της Ελλάδας

Σε σκληρή γλώσσα μίλησε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Άλωσης της Τριπολιτσάς ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλοπουλος και ο Υπουργος Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης ήταν παρόντες στις εκδηλώσεις για την 201η Επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε συγκεκριμένα: «Η Άλωση της Τριπολιτσάς ήταν το αποτέλεσμα του επικού, κυριολεκτικώς, στρατηγήματος του Γέρου του Μωριά, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο συνέβαλε καθοριστικώς στην εμπέδωση και στην εν συνεχεία ευόδωση της Εθνεγερσίας του 1821. Τα ιστορικά διδάγματα από την Άλωση της Τριπολιτσάς μας εμπνέουν διαχρονικώς, ιδίως δε σήμερα, όταν έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε εκ νέου την αχαλίνωτη τουρκική προκλητικότητα εις βάρος της Πατρίδας μας αλλά και εις βάρος της Μαρτυρικής Κύπρου, η οποία είναι ευθεία συνέχεια της τουρκικής βαρβαρότητας των Γενοκτονιών του Ελληνισμού του Πόντου και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας».

Και συνέχισε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας: «Θεωρώ δε ότι η συγκυρία των ανιστόρητων ιταμών δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Άλωση της Τριπολιτσάς επιβάλλουν και το χρέος μας να διαμηνύσουμε προς την Τουρκία, κατά το “εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης”, μεταξύ άλλων και τα εξής: Πρώτον, την ίδια τύχη με τους τούρκους δυνάστες που ηττήθηκαν κατά κράτος στην Τριπολιτσά θα έχει ο τουρκικός στρατός, αν τολμήσει να θίξει έστω και μια σπιθαμή της Ελληνικής Επικράτειας, έστω και μια κεραία της Εθνικής μας Κυριαρχίας. Και, δεύτερον, για τον Ελληνισμό, στο σύνολό του, η Εθνεγερσία του 1821 συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο παραμένουν στην Μαρτυρική Κύπρο τουρκικά στρατεύματα κατοχής και Τούρκοι έποικοι, δηλαδή έως ότου αποκατασταθούν, καθ’ ολοκληρίαν, η εδαφική ακεραιότητα και η πλήρης κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

