Θερμοσίφωνες: Επιδότηση για την αντικατάσταση ηλεκτρικών με ηλιακούς

Το πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Σκρέκας. Πότε θα βγει νέο «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον» και τι θα αφορά.

Στο πρόγραμμα επιδότησης των νοικοκυριών για την αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με ηλιακούς, που στόχο έχει την εξοικονόμηση ενέργειας αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Όπως είπε το πρόγραμμα για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με σύγχρονους ηλιακούς, χρηματοδοτείται από το repowerEU, ενώ στόχος είναι να ξεκινήσει μέχρι τέλος του έτους. Υπολογίζεται ότι περίπου 5 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν έχουν ακόμα ηλιακό θερμοσίφωνα.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε, επίσης, μιλώντας στο OPEN, ότι θα «βγει» νέο «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον» με επιδοτήσεις για ενεργειακή θωράκιση κατοικιών, σημειώνοντας ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα προδημoσιευτεί ο οδηγός για το Εξοικονομώ για επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα αναμένεται να «τρέξει» με οδηγό το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επιδοτήσει την αντικατάσταση θερμοσιφώνων ρεύματος με ηλιακούς, με το μέσο κόστος αγοράς τους να κυμαίνεται στα 800 με 1.000 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο, το υπουργείο στοχεύει σε εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει το 20% σε κάθε νοικοκυριό.

