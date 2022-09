Πολιτισμός

Ισπανία – Μουσείο Πράδο: Έρευνα για έργα που κατασχέθηκαν επί Φράνκο

Το Μουσείο της Μαδρίτης έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής, ότι 62 έργα είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και του εμφυλίου πολέμου.

Το Μουσείο Πράδο, ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς τέχνης της Ισπανίας, ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει τις συλλογές του για να εντοπίσει έργα που μπορεί να είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου και αποθηκεύτηκαν στις εγκαταστάσεις του.

Το Μουσείο της Μαδρίτης δημοσιοποίησε στις αρχές της εβδομάδας λίστα με 25 έργα, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε είχαν κατασχεθεί και τοποθετηθεί στο Μουσείο υπό το καθεστώς του δικτάτορα Φράνκο. Μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφίες των 22 έργων, διευκρινίζοντας ότι τα άλλα τρία είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

Έως την Πέμπτη ο αριθμός των έργων που επιβεβαιώθηκε ότι είναι κατασχεμένα ανήλθε στα 62.

