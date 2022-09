Αθλητικά

Ιταλία: πέθανε στο γήπεδο οπαδός της Καταντζάρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις προσπάθειες και τις πρώτες βοήθειες, ο άτυχος άνδρας έφυγε από τη ζωή.

Ένας οπαδός της Καταντζάρο, ο 52χρονος Μασιμιλιάνο Φεντέλι, πέθανε χθες το βράδυ (24/9), ενώ βρισκόταν στο γήπεδο «Τσεράβολο» για να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ της ομώνυμης γηπεδούχου ομάδας και της Μεσίνα, που βρήκε νικήτρια της ομάδας της Καλαβρίας με 3-0.

Ο Φεντέλι υπέστη ανακοπή καρδιάς λίγο μετά την έναρξη του αγώνα. Η παρέμβαση του 118 (το αντίστοιχο 166) και η εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο αποδείχθηκαν άχρηστες.

Ο δήμαρχος του Καταντζάρο, Νικόλα Φιορίτα, με ανάρτησή του στο Facebook, έκανε λόγο για μια «θλιβερή Κυριακή λόγω του πρόωρου θανάτου του Μασιμιλιάνο Φεντέλι», εκφράζοντας τα «θερμά συλλυπητήρια και την εγγύτητά του» στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η Καταντζάρο αγωνίζεται στον 3ο όμιλο της ιταλικής Γ΄ Εθνικής και ύστερα από πέντε αγωνιστικές ισοβαθμεί στην κορυφή με την Κροτόνε, στους 13 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

NASA - DART: Πείραμα για πιθανή σύγκρουση μετεωρίτη με την Γη (εικόνες)