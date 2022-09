Κόσμος

Μάχσα Αμινί – Μπορέλ: Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, ζήτησε από την Τεχεράνη, να σταματήσει αμέσως τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και να εξασφαλίσει πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ελεύθερη ροή πληροφοριών.

«Η δολοφονία της Μάχσα Αμινί πρέπει να διερευνηθεί δεόντως και οποιοσδήποτε αποδειχθεί υπεύθυνος για τον θάνατό της πρέπει να λογοδοτήσει» τονίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους της ΕΕ, υπογραμμίζει ότι αναμένεται από το Ιράν να σταματήσει αμέσως τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και να εξασφαλίσει πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ελεύθερη ροή πληροφοριών.

Επιπλέον, η ΕΕ αναμένει από την Τεχεράνη να διευκρινίσει τον αριθμό των θανάτων και των συλληφθέντων και να απελευθερώσει όλους τους μη βίαιους διαδηλωτές επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της πριν από το επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, για να αντιμετωπίσει τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί και τον τρόπο με τον οποίο οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν» σημειώνει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεθυσμένος οδηγούσε αντίθετα στην εθνική οδό - Κινηματογραφική καταδίωξη

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

“Orca”: Το εντυπωσιακό μονοθέσιο από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (βίντεο)