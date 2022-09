Οικονομία

Power Pass: Ξεκινά η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους

Ποιοι καταναλωτές θα δουν το επίδομα στον λογαριασμό τους. Γιατί υπήρξε καθυστέρηση.

Ξεκινά από την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου η καταβολή στους δικαιούχους των εκκρεμοτήτων για τις πληρωμές του Ιουνίου για το Power Pass.

Η σημαντική καθυστέρηση οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, διευκρίνισε σχετικά ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η εταιρεία είχε πρόβλημα με την άντληση στοιχείων με ένα συγκεκριμένο πάροχο.

Υπενθυμίζεται πως οι εν λόγω δικαιούχοι δεν χρειάστηκε να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στο vouchers.gov.gr, καθώς ελήφθησαν στοιχεία απευθείας από τους παρόχους ενέργειας.

