Εξάρχεια: Αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Η ανακοίνωση της ΕΛΆΣ για τα χθεσινά επεισόδια. Συνελήφθη ένας 17χρονος και κατασχέθηκαν τέσσερις βόμβες μολότοφ, και ένας αυτοσχέδιος εμπρηστικός εκρηκτικός μηχανισμός.

Η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της σχετικά με τις επιθέσεις που δέχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, χθες στα Εξάρχεια, σημειώνει ότι τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ένας 17χρονος και κατασχέθηκαν τέσσερις βόμβες μολότοφ, και ένας αυτοσχέδιος εμπρηστικός εκρηκτικός μηχανισμός.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων, που βρισκόντουσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία, σημειώθηκαν από ομάδες ατόμων βραδινές ώρες χθες (24-9-2022) στην περιοχή των Εξαρχείων.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 20:00-21:00 εκδηλώθηκαν τέσσερις (4) επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων από άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους συνοδευόμενες από ρίψη βομβών μολότοφ, πετρών, γυάλινων μπουκαλιών, μαρμάρων, λοιπών αντικειμένων και χρήση σωματικής βίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποκρούσουν τις επιθέσεις έκαναν περιορισμένη χρήση των ενδεδειγμένων μέσων.

Από τις ανωτέρω επιθέσεις επήλθε τραυματισμός αστυνομικού, ο οποίος μετέβη σε νοσοκομείο καθώς επίσης και φθορές σε δύο υπηρεσιακές ασπίδες.

Συνελήφθη 17χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διατάραξη της κοινής ειρήνης και του νόμου περί όπλων.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις (4) βόμβες μολότοφ, Αυτοσχέδιος Εμπρηστικός Εκρηκτικός Μηχανισμός και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.





