Ο Γουίλ Σμιθ σχεδιάζει την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη

Ο ρόλος που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει, στην πρώτη του ταινία, μετά το περιστατικό με το χαστούκι στην τελετή απονομής των Όσκαρ.

Ο Γουίλ Σμιθ πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική με ρόλο στο νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Brilliance». Το Deadline αναφέρει ότι η Σαρμίν Ομπάιντ Σινόι θα κάνει το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία, με τον Γουίλ Σμιθ να είναι παραγωγός μαζί με τον Ακίβα Γκόλντσμαν.

Ο Σμιθ είναι επίσης σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία, η οποία θα είναι ο πρώτος σημαντικός πρωταγωνιστικός ρόλος του μετά το περιστατικό με το χαστούκι στην τελετή απονομή των Όσκαρ, αλλά η συμμετοχή του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η Ομπάιντ Σινόι σκηνοθέτησε τα βραβευμένα με Όσκαρ μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Saving Face» και «A Girl in the River».

Ο Γουίλ Σμιθ στην ταινία αναμένεται να υποδυθεί τον Νικ Κούπερ, τον ήρωα του ομώνυμου μυθιστορήματος του Μάρκους Σέικι, ο οποίος είναι ομοσπονδιακός πράκτορας που εργάζεται για το Τμήμα Ανάλυσης και Επέμβασης.

