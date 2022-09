Κόσμος

Εκλογές στην Ιταλία - Exit Poll: ο ακροδεξιός συνασπισμός φαίνεται να κερδίζει

Πως διαμορφώνονται τα ποσοστα για τα κόμματα, σύμφωνα με τα exit polls. Ποιο κόμμα έχει προβάδισμα μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Ο ακροδεξιός συνασπισμός υπό την ηγεσία του εθνικιστικού κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι «Αδέλφια της Ιταλίας» (Fratelli d'Italia), στις βουλευτικές εκλογές της Ιταλίας εμφανίζεται να εξασφαλίζει το 41%-45%, ποσοστό επαρκές για να σχηματίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τα πρώτα exit-poll.

Σύμφωνα με το exit poll για τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Rai, το μπλοκ των συντηρητικών κομμάτων, που περιλαμβάνει το ακροδεξιό κόμμα, «Λέγκα» του Ματέο Σαλβίνι και το κόμμα Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, κερδίζει μεταξύ 41% και 45%.

Το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» συγκεντρώνει 22,5 - 26,5%, η «Λέγκα» 8,5-12,5% και η Forza Italia ποσοστό 5-9%, σύμφωνα με το exit poll της Mediaset.

Σύμφωνα με τα πρώτα exit poll, της δημοσκοπικής εταιρίας Consorzio Opinio Italia, τα οποία μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, η εκτίμηση ψήφου έχει ως εξής:

Aδέλφια της Ιταλίας 24 %

Δημοκρατικό Κόμμα 19%

Κίνημα Πέντε Αστέρων 15,5%

Λέγκα 10,5 %

Forza Italia 7%

Κεντρώα Συμμαχία Ρέντσι - Καλέντα 7,5%

Ιταλική Αριστερά- Oικολόγοι 4 %

Περισσότερη Ευρώπη 1,5 %

Τα πλήρη αποτελέσματα αναμένονται νωρίς τη Δευτέρα.

