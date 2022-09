Κοινωνία

Επιθέσεις με μαχαιρώματα σε Κηφισιά και Ομόνοια

Δύο επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε βάρος δύο 25χρονων.



Επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν κατα τη διάρκεια της νύχτας σε βάρος δύο 25χρονων με καταγωγή από το Μπανγκλαντές στην Κηφισιά και την Ομόνοια.

Σύμφωνα με την αστυνομία στις 03.30 τα ξημερώματα δύο άτομα επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 25χρονο με καταγωγή από το Μπανγκλαντές στην οδό Φώκαιας στην Ομόνοια και του αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό πόσό. Εγκατέλειψαν τον άνδρα στη μέση του δρόμου και διέφυγαν. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εν ζωή.

Παράλληλα, λίγη ώρα νωρίτερα και συγκεκριμένα στη 01.50 τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε υπάλληλο περιπτέρου στην πλατεία Πλατάνου στη Κηφισιά και όταν ο υπάλληλος προσπάθησε να αντιδράσει δεν δίστασαν να τον μαχαιρώσουν. Στην συνέχεια αφαίρεσαν χρήματα και διέφυγαν. Άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία και μετά από έρευνες συνελήφθησαν τα δύο από τα τέσσερα άτομα. Το θύμαι και σε αυτή την περίπτωση είναι στο νοσοκομείο εν ζωή.

