Ουκρανία - Οδησσός: Ρωσικά UAVs πλήττουν στρατιωτικούς στόχους

Από τις επιθέσεις προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και πυροδότηση πυρομαχικών.



Δύο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) της Ρωσίας έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στην περιφέρεια της Οδησσού, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά και πυροδότηση πυρομαχικών, ανακοίνωσε η διοίκηση του νότιου τομέα των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων σήμερα.Russia is using Iranian suicide drones to attack downtown Odesa today.



At least 3 such drones truck an administrative building in which the Russians claim that the Ukrainian operational command of the Southern front is located.pic.twitter.com/zUZfhXzbRH

— Visegrad 24 (@visegrad24) September 25, 2022

«Εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς και της εκπυρσοκρότησης πυρομαχικών, οργανώθηκε εκκένωση του άμαχου πληθυσμού» στην περιοχή, ανέφερε η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση μέσω Telegram.

Με βάση τα «προκαταρκτικά» δεδομένα, «δεν υπήρξαν απώλειες», κατά την ίδια πηγή.

Εν τω μεταξύ, χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες το βράδυ ότι διεξάγονται σφοδρές μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις σε πολλά σημεία κατά μήκος των γραμμών μετώπου, ορισμένες με «θετικά αποτελέσματα» για το Κίεβο.

«Αυτή είναι η περιοχή του Ντονέτσκ, αυτή είναι η περιοχή το Χάρκοβο μας. Αυτή είναι η περιοχή Χερσώνα, καθώς και οι περιοχές Μικολάιφ και Ζαπορίζια», είπε ο Ζελένσκι σε ομιλία του σε βίντεο, που δημοσιεύτηκε το βράδυ.

«Έχουμε θετικά αποτελέσματα σε πολλές κατευθύνσεις».

